GP Monza, miglior ascolto per F1 su Sky dal 2022

Il trionfo di Kimi Antonelli a Monza segna il miglior ascolto per la Formula 1 su Sky dal 2022. Oltre 4 milioni 464 mila spettatori medi e il 39% di share su Sky e TV8 e 1 milione 136 mila spettatori medi per il post gara su Sky Sport. Risultati da record anche sui canali digital di Sky Sport
Ascolti record per la Formula 1 nella Casa dello Sport di Sky: il Gran Premio d’Italia – in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e TV8 – ha registrato 4 milioni 464 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 39% di share* e 7 milioni 251 mila spettatori unici**. Nel dettaglio, il primo trionfo a Monza di Kimi Antonelli è stato visto su Sky da 1 milione 773 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 15,7% di share* e 2 milioni 547 mila spettatori unici**. Su TV8, il GP ha raccolto 2 milioni 691 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 23,2% di share*. Ottimi anche i dati dello studio post gara che, su Sky, ha totalizza 1 milione 135 mila spettatori medi complessivi in total audience* e l’11,3% di share*.
Approfondimento
Con Kimi a Monza hanno vinto gli italiani
Risultati da record anche sui canali digital di Sky Sport
Il GP d’Italia ha ottenuto risultati da record anche sui canali digital di Sky Sport, con 635 mila utenti unici nella giornata di domenica su SkySport.it, dove le pagine viste sono state 5 milioni e le video views e 832 mila. Il dato di Social Media Audience è di 3,6 milioni, uno dei più alti di sempre. Sui canali social di Sky Sport F1 sono state 3 milioni le interazioni, con 38 milioni video views nella sola giornata di domenica.
*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW
** Il dato include solo le visioni su Big Screen