GP Monza, miglior ascolto per F1 su Sky dal 2022

Il trionfo di Kimi Antonelli a Monza segna il miglior ascolto per la Formula 1 su Sky dal 2022. Oltre 4 milioni 464 mila spettatori medi e il 39% di share su Sky e TV8 e 1 milione 136 mila spettatori medi per il post gara su Sky Sport. Risultati da record anche sui canali digital di Sky Sport

Ascolti record per la Formula 1 nella Casa dello Sport di Sky: il Gran Premio d’Italia – in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e TV8 – ha registrato 4 milioni 464 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 39% di share* e 7 milioni 251 mila spettatori unici**. Nel dettaglio, il primo trionfo a Monza di Kimi Antonelli è stato visto su Sky da 1 milione 773 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 15,7% di share* e 2 milioni 547 mila spettatori unici**. Su TV8, il GP ha raccolto 2 milioni 691 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 23,2% di share*. Ottimi anche i dati dello studio post gara che, su Sky, ha totalizza 1 milione 135 mila spettatori medi complessivi in total audience* e l’11,3% di share*.