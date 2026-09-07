GP Monza, miglior ascolto per F1 su Sky dal 2022

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Ascolti, la vittoria di Antonelli segna il miglior ascolto per la F1 su Sky dal 2022

Formula 1

Il trionfo di Kimi Antonelli a Monza segna il miglior ascolto per la Formula 1 su Sky dal 2022. Oltre 4 milioni 464 mila spettatori medi e il 39% di share su Sky e TV8 e 1 milione 136 mila spettatori medi per il post gara su Sky Sport. Risultati da record anche sui canali digital di Sky Sport

LA RASSEGNA STAMPA SU KIMI

Ascolti record per la Formula 1 nella Casa dello Sport di Sky: il Gran Premio d’Italia – in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e TV8 – ha registrato 4 milioni 464 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 39% di share* e 7 milioni 251 mila spettatori unici**. Nel dettaglio, il primo trionfo a Monza di Kimi Antonelli è stato visto su Sky da 1 milione 773 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 15,7% di share* e 2 milioni 547 mila spettatori unici**. Su TV8, il GP ha raccolto 2 milioni 691 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 23,2% di share*.  Ottimi anche i dati dello studio post gara che, su Sky, ha totalizza 1 milione 135 mila spettatori medi complessivi in total audience* e l’11,3% di share*.

Approfondimento

Con Kimi a Monza hanno vinto gli italiani

Risultati da record anche sui canali digital di Sky Sport

Il GP d’Italia ha ottenuto risultati da record anche sui canali digital di Sky Sport, con 635 mila utenti unici nella giornata di domenica su SkySport.it, dove le pagine viste sono state 5 milioni e le video views e 832 mila. Il dato di Social Media Audience è di 3,6 milioni, uno dei più alti di sempre. Sui canali social di Sky Sport F1 sono state 3 milioni le interazioni, con 38 milioni video views nella sola giornata di domenica.

 

*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW

** Il dato include solo le visioni su Big Screen

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

GP Monza, miglior ascolto per F1 su Sky dal 2022

Formula 1

Il trionfo di Kimi Antonelli a Monza segna il miglior ascolto per la Formula 1 su Sky dal 2022....

Colapinto in lacrime: "Sprecata un'opportunità"

gp monza

Nonostante il 9° posto finale, Franco Colapinto scoppia a piangere durante le interviste dopo il...

Euforia Kimi: il tuffo sui tifosi a Monza

video

Antonelli fa la storia al GP d'Italia, vincendo dopo essere partito dalla 19^casella in griglia....

Monza vale doppio: l'Italia ha abbracciato Kimi

Matteo Bobbi

Ricorso Audi: ripartenza Tsunoda sotto accusa

UFFICIALE

Ricorso Audi per la mancata la penalità a Tsunoda a seguito della posizione errata in griglia al...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS