F1, Kimi Antonelli show a Monza: la rassegna stampa dei giornali di oggi
Le prime pagine dei giornali danno ampio spazio al capolavoro del pilota bolognese della Mercedes, trionfatore nel GP d'Italia dopo una rimonta d'altri tempi e sempre più leader del Mondiale di F1. Di seguito la rassegna stampa dei quotidiani sull'impresa storica di Kimi: un italiano non vinceva a Monza da 60 anni
- "Kimi prodigio"
- "Sarà perché ti amo"
- "Volare, oh oh"
- "Antonelli entra nel mito a Monza: parte dal fondo e arriva primo"
- "A Monza il ragazzino Kimi diventa leggenda"
- "Mito Antonelli: dopo 60 anni un italiano trionfa a Monza"
- "Monza tricolore: Kimi fa la storia"
- "Una leggenda di nome Kimi"
- "Una rimonta alla Senna: nuovo capolavoro di Kimi"
- "Kimi fa la storia: Monza è tutta per lui"
- "Capolavoro Antonelli: parte ultimo e vince. Monza in delirio"
- "Un italiano vero"
- "Il capolavoro di Kimi Antonelli: riscrive la storia della Formula 1"
- "FormulaItalia"
- "Fenomeno Kimi, vince partendo dall'ultimo posto"