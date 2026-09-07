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F1, Kimi Antonelli show a Monza: la rassegna stampa dei giornali di oggi

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Le prime pagine dei giornali danno ampio spazio al capolavoro del pilota bolognese della Mercedes, trionfatore nel GP d'Italia dopo una rimonta d'altri tempi e sempre più leader del Mondiale di F1. Di seguito la rassegna stampa dei quotidiani sull'impresa storica di Kimi: un italiano non vinceva a Monza da 60 anni

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