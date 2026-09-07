Immagina di vincere il Gran Premio di Monza davanti al tuo pubblico di casa, salire sul podio e festeggiare sopra a un bagno di folla che ti acclama. Questo è ciò che ha vissuto Kimi Antonelli domenica dopo un'incredibile rimonta dal 19° posto in griglia di partenza alla vittoria che ha riscritto i libri dei record. Dalla passerella verso il podio sospeso, alla salita sul gradino più alto in mezzo a Max Verstappen e George Russell, fino all'ascolto dell'inno italiano, la festa con lo champagne e 'Sarà perché ti amo' cantata con i tifosi: rivivi tutto nel VIDEO tramite il Pov del pilota Mercedes.