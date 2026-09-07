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F1, GP Monza: il podio visto dagli occhi di Kimi Antonelli. VIDEO

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Foto e video Instagram @f1

Esiste una vista migliore? Difficile battere quello che ha vissuto Kimi Antonelli sul podio di Monza dopo la sua storica rimonta da 19° a 1°. Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dall'11 al 13 settembre a Madrid su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA: HIGHLIGHTS - L'INTERVISTA DI KIMI - CLASSIFICHE

Immagina di vincere il Gran Premio di Monza davanti al tuo pubblico di casa, salire sul podio e festeggiare sopra a un bagno di folla che ti acclama. Questo è ciò che ha vissuto Kimi Antonelli domenica dopo un'incredibile rimonta dal 19° posto in griglia di partenza alla vittoria che ha riscritto i libri dei record. Dalla passerella verso il podio sospeso, alla salita sul gradino più alto in mezzo a Max Verstappen e George Russell, fino all'ascolto dell'inno italiano, la festa con lo champagne e 'Sarà perché ti amo' cantata con i tifosi: rivivi tutto nel VIDEO tramite il Pov del pilota Mercedes.

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