F1, GP Monza: il podio visto dagli occhi di Kimi Antonelli. VIDEOvideo
Esiste una vista migliore? Difficile battere quello che ha vissuto Kimi Antonelli sul podio di Monza dopo la sua storica rimonta da 19° a 1°. Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dall'11 al 13 settembre a Madrid su Sky e in streaming su NOW
Immagina di vincere il Gran Premio di Monza davanti al tuo pubblico di casa, salire sul podio e festeggiare sopra a un bagno di folla che ti acclama. Questo è ciò che ha vissuto Kimi Antonelli domenica dopo un'incredibile rimonta dal 19° posto in griglia di partenza alla vittoria che ha riscritto i libri dei record. Dalla passerella verso il podio sospeso, alla salita sul gradino più alto in mezzo a Max Verstappen e George Russell, fino all'ascolto dell'inno italiano, la festa con lo champagne e 'Sarà perché ti amo' cantata con i tifosi: rivivi tutto nel VIDEO tramite il Pov del pilota Mercedes.