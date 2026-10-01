Kimi Antonelli, novità e aggiornamenti Mercedes F1 per GP Malesia e GP Singapore
Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla W17 calcolato per valere tre decimi. Per Antonelli Sepang rappresenta una doppia sfida: l'esordio su un tracciato mai affrontato dal vivo e il test in pista delle novità dirette a migliorare la vettura a 360 gradi. Per Russell l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra e leader del Mondiale di F1. Tutto live su Sky e in streaming su NOW
- La sfida della Malesia si preannuncia decisiva per Kimi Antonelli e la Mercedes. Sul tracciato di Sepang il giovane talento italiano si trova ad affrontare una doppia prova: prendere le misure a un circuito veloce e tecnico su cui non ha mai girato prima e portare al debutto l'atteso pacchetto di aggiornamenti della W17.
- Gli sviluppi introdotti dal team di Brackley puntano a migliorare il carico aerodinamico nei curvoni ad alta velocità e la gestione termica delle gomme, fattore critico con le estreme condizioni di calore e umidità malesi.
- Un test fondamentale per valutare i progressi della vettura e preparare il terreno in vista della successiva tappa in notturna a Singapore, dove si attendono ulteriori novità tecniche mirate al massimo carico aerodinamico.
- Debutto per il nuovo pacchetto aerodinamico della W17 a Sepang: interventi mirati per ottimizzare i flussi e migliorare la stabilità nei curvoni veloci.
- Doppia sfida a Sepang per Antonelli: primo approccio con il tracciato malese e collaudo immediato dei nuovi aggiornamenti portati da Brackley.
- Sepang mette alla prova il raffreddamento: le novità Mercedes puntano a stabilizzare le temperature di esercizio di motore e pneumatici con il caldo estremo.
- Meccanici al lavoro sulle pance e sul fondo della W17 per affinare i dati raccolti nelle prime sessioni di prove libere.
- Archiviata la Malesia, l'attenzione sarà subito puntata su Marina Bay: per Singapore ci si aspetta un pacchetto ad alto carico per dominare le staccate e le curve lente del tracciato cittadino.