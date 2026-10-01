Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Kimi Antonelli, novità e aggiornamenti Mercedes F1 per GP Malesia e GP Singapore

LA W17 fotogallery
7 foto

Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla W17 calcolato per valere tre decimi. Per Antonelli Sepang rappresenta una doppia sfida: l'esordio su un tracciato mai affrontato dal vivo e il test in pista delle novità dirette a migliorare la vettura a 360 gradi. Per Russell l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra e leader del Mondiale di F1. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

VIDEO. MERCEDES, C'E' UN PACCO PER TE...

ALTRE FOTOGALLERY

Mercedes, gli aggiornamenti a Sepang (ma non solo)

LA W17

Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla W17 calcolato...

7 foto

Asfalto e meteo: le gomme Pirelli a Sepang

LE SCELTE

Pirelli si prepara ad affrontare le sfide estreme del circuito di Sepang, appuntamento chiave del...

5 foto

Haas, Camara in pole ma c'è anche Fornaroli

mercato piloti

La Haas ha ufficializzato che Ocon lascerà il team a fine 2026: Camara è in pole per prendere il...

8 foto

F1, i piloti in scadenza a fine stagione

Formula 1

Esteban Ocon, in scadenza a fine stagione, lascerà la Haas. Hadjar ha invece di recente rinnovato...

23 foto

Ocon si separa dalla Haas: la griglia piloti 2027

il punto

Con l'ufficialità dell'addio di Ocon alla Haas e l'annuncio dei rinnovi di Alonso e Stroll con...

11 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Stroll: "Stagione difficile, ma futuro luminoso"

    ASTON MARTIN

    Il canadese, nel giovedì di Sepang, parla del presente ma soprattutto del futuro del team (dove...

    Lindblad, cambio motore e panalità in Malesia

    RACING BULLS

    Per Arvid Lindblad comincia in salita il weekend della Formula 1 in Malesia. La Racing Bulls ha...

    Caso Colapinto, Gasly: "Tutto è stato chiarito"

    ALPINE

    Gasly torna sul'incidente di Baku provocato dal compagno di squadra e che ha creato un vero e...