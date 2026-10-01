Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla W17 calcolato per valere tre decimi. Per Antonelli Sepang rappresenta una doppia sfida: l'esordio su un tracciato mai affrontato dal vivo e il test in pista delle novità dirette a migliorare la vettura a 360 gradi. Per Russell l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra e leader del Mondiale di F1. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

VIDEO. MERCEDES, C'E' UN PACCO PER TE...