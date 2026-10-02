Verstappen su Red Bull il più veloce della FP1 a Sepang, poi Russell e Hadjar. Quarto tempo per la Ferrari di Leclerc, poi la Mercedes di Kimi e l'altra Rossa di Hamilton. Qui i tempi della prima sessione di libere in Malesia. Il weekend di Sepang è live su Sky e in streaming su NOW

F1 IN MALESIA: LA CRONACA DELLE LIBERE 1