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F1, oggi prove libere in Malesia: risultati e i tempi della prima sessione a Sepang

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Verstappen su Red Bull il più veloce della FP1 a Sepang, poi Russell e Hadjar. Quarto tempo per la Ferrari di Leclerc, poi la Mercedes di Kimi e l'altra Rossa di Hamilton. Qui i tempi della prima sessione di libere in Malesia. Il weekend di Sepang è live su Sky e in streaming su NOW

F1 IN MALESIA: LA CRONACA DELLE LIBERE 1

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