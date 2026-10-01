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F1, sarà un caldo GP a Sepang: 10 motivi per non perderlo

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Denominazione particolare per questo Gran Premio che si correrà in Malesia ma manterrà il titolo di Bahrain. Una sorta di “prestito” del circuito di Sepang, per i noti fatti di guerra che rendono impossibile correre a Sakhir. Tra le questioni extra pista Ferrari, George Russell che cerca la rimonta e Kimi il riscatto sono tanti i temi per non perdersi neanche un secondo del weekend. Eccone dieci. Il fine settimana della F1 è sempre live su Sky e in streaming su NOW

di Niccolò Severini
 

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