Denominazione particolare per questo Gran Premio che si correrà in Malesia ma manterrà il titolo di Bahrain. Una sorta di “prestito” del circuito di Sepang, per i noti fatti di guerra che rendono impossibile correre a Sakhir. Tra le questioni extra pista Ferrari, George Russell che cerca la rimonta e Kimi il riscatto sono tanti i temi per non perdersi neanche un secondo del weekend. Eccone dieci. Il fine settimana della F1 è sempre live su Sky e in streaming su NOW



di Niccolò Severini



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