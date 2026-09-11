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F1, oggi seconde libere del GP Spagna: tutti i risultati e i tempi a Madrid

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E' una Madrid che parla italiano: Kimi Antonelli chiude il venerdì spagnolo in testa, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Lindblad ottimo 4° (ma con incidente), Russell completa la top 5. Problemi per la McLaren di Norris, mai scesa in pista. Domani FP3 e qualifiche. Il weekend di Madrid è live su Sky e in streaming su NOW

INCIDENTE LINDBLAD, LE FOTOLA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2

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