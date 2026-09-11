F2, paura nelle prove libere a Madrid: a muro e a fuoco la monoposto di Inthraphuvasak
Momenti di grande apprensione durante la sessione di prove libere della Formula 2 sul tracciato di Madrid. Inthraphuvasak è stato protagonista di un violento incidente che ha visto la sua monoposto prendere fuoco a seguito dell'impatto. Nonostante la dinamica spettacolare e la gravità dello scontro, il pilota thailandese è riuscito a uscire dall'abitacolo ed è incolume. Le immagini dell'impatto e sottolineano la drammaticità dell'episodio, risolto per fortuna senza conseguenze gravi
- Momenti di grande apprensione durante le prove libere della Formula 2 a Madrid per il violento incidente di Tasanapol Inthraphuvasak. La monoposto del pilota thailandese ha preso fuoco subito dopo l’impatto, ma fortunatamente il guidatore è riuscito a uscire dall'abitacolo ed è incolume. L'episodio ha causato un lungo stop della sessione, con momenti di tensione legati anche al ritardo nell'arrivo degli addetti di pista dotati di estintore.