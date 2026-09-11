Momenti di grande apprensione durante la sessione di prove libere della Formula 2 sul tracciato di Madrid. Inthraphuvasak è stato protagonista di un violento incidente che ha visto la sua monoposto prendere fuoco a seguito dell'impatto. Nonostante la dinamica spettacolare e la gravità dello scontro, il pilota thailandese è riuscito a uscire dall'abitacolo ed è incolume. Le immagini dell'impatto e sottolineano la drammaticità dell'episodio, risolto per fortuna senza conseguenze gravi

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