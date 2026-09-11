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F1, oggi prove libere del GP Spagna: tutti i risultati e i tempi a Madrid

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Russell su Mercedes chiude al comando la prima sessione di libere del GP Spagna, poi l’altra Freccia d’argento di Antonelli. Leclerc terzo e Hamilton quarto. Qui i tempi, si riparte alle 17. Il weekend di Madrid è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SPAGNA: LA CRONACA DELLE PRIME LIBERE

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