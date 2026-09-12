Formula 1, GP Spagna: i piloti eliminati nel Q1 e nel Q2 nelle qualifiche a Madrid
Fuori in Q2 le Audi di Hulkenberg e Bortoleto, oltre a Ocon, Gasly, Tsunoda e Albon. I primi due eliminati in Q1 sono proprio i due piloti spagnoli Sainz e Alonso. Insieme a loro out anche Perez e Bottas, mentre Bearman e Stroll hanno chiuso senza tempo. Ecco i tempi e i risultati di ogni pilota eliminato. Il GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW
- HULKENBERG (Audi) - 11° - 1:33.223
- BORTOLETO (Audi) - 12°- 1:33.388
- OCON (Haas) - 13°- 1:33.667
- GASLY (Alpine) - 14°- 1:33.753
- TSUNODA (Racing Bulls) - 15°- 1:34.084
- ALBON (Williams) - 16°- 1:35.532
- SAINZ (Williams) - 17° - 1:35.312
- ALONSO (Aston Martin) - 18°- 1:35.388
- PEREZ (Cadillac) - 19° - 1:35.913
- BOTTAS (Cadillac) - 20° - 1:38.011
- BEARMAN (Haas) - 21° - Senza tempo
- STROLL (Aston Martin) - 22° - Senza tempo