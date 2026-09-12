Fuori in Q2 le Audi di Hulkenberg e Bortoleto, oltre a Ocon, Gasly, Tsunoda e Albon. I primi due eliminati in Q1 sono proprio i due piloti spagnoli Sainz e Alonso. Insieme a loro out anche Perez e Bottas, mentre Bearman e Stroll hanno chiuso senza tempo. Ecco i tempi e i risultati di ogni pilota eliminato. Il GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW

F1, QUALIFICHE LIVE