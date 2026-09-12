Lando Norris conquista la terza pole della sua stagione, la prima sul nuovo circuito del MadRing. In prima fila con il campione del mondo il leader del Mondiale Kimi Antonelli, poi Verstappen e la Ferrari di Hamilton. Leclerc è 5° seguito da Russell. Partono dietro i due idoli di casa Sainz e Alonso. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 15 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MADRID, HIGHLIGHTS QUALIFICHE