Formula 1, la griglia di partenza del GP Madrid
Lando Norris conquista la terza pole della sua stagione, la prima sul nuovo circuito del MadRing. In prima fila con il campione del mondo il leader del Mondiale Kimi Antonelli, poi Verstappen e la Ferrari di Hamilton. Leclerc è 5° seguito da Russell. Partono dietro i due idoli di casa Sainz e Alonso. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 15 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Al MadRing Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima, storica su questo nuovo tracciato del Mondiale di F1.
- Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc.
- Russell è 6° davanti a Piastri.