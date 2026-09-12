F1, oggi terze prove libere del GP Spagna: tutti i risultati e i tempi a Madrid
Antonelli su Mercedes ottiene il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc e terzo Piastri. Incidenti per Hamilton e Bearman. Qui i tempi, si riparte alle 16 con le qualifiche. Il weekend di Madrid è live su Sky e in streaming su NOW
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- Senz tempo dopo problemi in avvio alla monoposto