Antonelli su Mercedes ottiene il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc e terzo Piastri. Incidenti per Hamilton e Bearman. Qui i tempi, si riparte alle 16 con le qualifiche. Il weekend di Madrid è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SPAGNA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE