Oggi tutto può succedere: pista nuova, insidie e tutti vicinissimi per una sfida aperta a ogni pronostico. Norris dalla pole, poi Antonelli. Verstappen e le Ferrari in agguato. Qui tutte le indicazioni su pista, gomme, meteo e le ultime news prima del via. Alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA