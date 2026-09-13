Formula 1, oggi il GP Madrid: orari tv e ultime news dalla Spagna
Oggi tutto può succedere: pista nuova, insidie e tutti vicinissimi per una sfida aperta a ogni pronostico. Norris dalla pole, poi Antonelli. Verstappen e le Ferrari in agguato. Qui tutte le indicazioni su pista, gomme, meteo e le ultime news prima del via. Alle 15 live su Sky e in streaming su NOW
- E' il giorno del GP di Spagna, primo storico appuntamento sul nuovo tracciato del MadRing (Madrid). Il via alle 15, con Norris su McLaren che scatta dalla pole. In prima fila con il campione del mondo il leader del campionato Antonelli su Mercedes, poi la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Hamilton. Leclerc è 5° seguito da Russell. Penalizzato di 3 posizioni Sainz (impeding): scatterà 20°.
- Ore 9.40: F3 – Feature Race 2
- Ore 11.20: F2 – Feature Race
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
- Lunghezza: 5,4 km
- Numero di curve: 22
- Giri del GP: 57
- Distanza della gara: 307.8 km circa
- Posizione: IFEMA Madrid/Valdebebas
- Prima edizione: 2026
- Pirelli ha selezionato il tris di mescole centrali della propria gamma: C2 come Hard (White), C3 come Medium (Yellow) e C4 come Soft (Red). Un tracciato 'ibrido' caratterizzato da forti carichi verticali — guidati dalla spettacolare curva sopraelevata "La Monumental" con il 24% di pendenza — e da un asfalto liscio e pre-trattato rappresenta un'incognita per i team.
- Sole splendente e condizioni ideali per la gara, con asfalto asciutto e temperature estive. Minima di 18°C e massima prevista di 30°C nei momenti di picco pomeridiano durante il Gran Premio.