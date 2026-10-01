Pirelli si prepara ad affrontare le sfide estreme del circuito di Sepang, appuntamento chiave del calendario F1. Tra un riasfaltato tecnico, staccate violente e curve ad alta percorrenza come la 5 e la 6, la scelta delle mescole punta a garantire massima stabilità termica ed elevato grip operativo. Sotto il caldo umido della Malesia e la costante minaccia di acquazzoni improvvisi, la gestione del degrado termico e la versatilità tra mescole dry e wet rappresenteranno la vera chiave strategica del GP

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