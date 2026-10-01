Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Malesia 2026 a Sepang
Pirelli si prepara ad affrontare le sfide estreme del circuito di Sepang, appuntamento chiave del calendario F1. Tra un riasfaltato tecnico, staccate violente e curve ad alta percorrenza come la 5 e la 6, la scelta delle mescole punta a garantire massima stabilità termica ed elevato grip operativo. Sotto il caldo umido della Malesia e la costante minaccia di acquazzoni improvvisi, la gestione del degrado termico e la versatilità tra mescole dry e wet rappresenteranno la vera chiave strategica del GP
- Per il Gran Premio di Sepang in Malesia, Pirelli ha selezionato la gamma intermedia della propria linea slick:
- C2 (Hard - Banda Bianca)
- C3 (Medium - Banda Gialla)
- C4 (Soft - Banda Rossa
- Pirelli ha optato per una combinazione leggermente più morbida rispetto alle opzioni più conservative (come la C1). L'obiettivo è stimolare la variabilità tattica in gara e avvicinare le prestazioni di una strategia a due soste rispetto a quella a stop singolo.
- Sepang presenta asfalto abrasivo, alte temperature e carichi laterali importanti nei curvoni ad alta velocità (come Curva 5 e 6). La mescola C2 garantisce la necessaria stabilità strutturale sulla distanza, mentre C3 e C4 offrono picchi di grip ideale per qualifiche e stint brevi
- Trattandosi di un tracciato soggetto a improvvisi temporali tropicali, rimangono a disposizione delle squadre anche i set di gomme intermedie e wet.