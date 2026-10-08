La Mercedes presenta un omaggio a Singapore, in cui la Formula 1 è in scena nel weekend. Russell e Antonelli, infatti, indosseranno outfit viola, ispirato all'orchidea Vanda Miss Joaquim, fiore nazionale dell'isola asiatica e simbolo di resilienza e multiculturalità. Dettagli floreali presenti anche sulle tute da gara e sui caschi dei piloti. Guarda le FOTO. Il weekend di Singapore è LIVE su Sky e in streaming su NOW

ANTONELLI, LE COMBINAZIONI PER DIVENTARE CAMPIONE