Mercedes si veste di viola: look floreale (e anche luccicante) al GP Singapore
La Mercedes presenta un omaggio a Singapore, in cui la Formula 1 è in scena nel weekend. Russell e Antonelli, infatti, indosseranno outfit viola, ispirato all'orchidea Vanda Miss Joaquim, fiore nazionale dell'isola asiatica e simbolo di resilienza e multiculturalità. Dettagli floreali presenti anche sulle tute da gara e sui caschi dei piloti. Guarda le FOTO. Il weekend di Singapore è LIVE su Sky e in streaming su NOW
- Antonelli si è fatto vedere anche con un cappellino a visiera luccicante, già visto in testa a Russell in Malesia. Che sia un omaggio alla notte, momento della giornata in cui si corre a Singapore?
- Sui caschi dei piloti compaiono delle fantasie floreali, ispirate sempre all'orchidea Vanda Miss Joaquim...
- ...così come sulle tute, che rimangono nere ma ospitano dei dettagli floreali di colore blu fosforescente.