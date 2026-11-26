Per il GP Qatar a Lusail, Pirelli porta le tre mescole più dure della gamma - C1 (Hard), C2 (Medium) e C3 (Soft) - e introduce in accordo con la FIA un limite massimo di 27 giri per ogni singolo set di pneumatici. Una misura precauzionale dettata dalle elevate sollecitazioni energetiche e termiche del tracciato qatariota che, sui 57 giri previsti, renderà obbligatoria per tutti una strategia ad almeno due soste. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

F1 IN QATAR, CONFERENZA PILOTI LIVE