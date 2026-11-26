Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Qatar a Lusail
Per il GP Qatar a Lusail, Pirelli porta le tre mescole più dure della gamma - C1 (Hard), C2 (Medium) e C3 (Soft) - e introduce in accordo con la FIA un limite massimo di 27 giri per ogni singolo set di pneumatici. Una misura precauzionale dettata dalle elevate sollecitazioni energetiche e termiche del tracciato qatariota che, sui 57 giri previsti, renderà obbligatoria per tutti una strategia ad almeno due soste. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
- Per il Gran Premio del Qatar 2026 a Lusail, Pirelli porta in pista le tre mescole più dure della gamma ovvero C1 (Hard), C2 (Medium) e C3 (Soft), già impiegate quest'anno sui tracciati ad alto carico di Suzuka e Silverstone.
- In accordo con la FIA, Pirelli introduce un tetto massimo di 27 tornate per ogni singolo set di pneumatici, innalzato di due giri rispetto al 2025 grazie alla costruzione rinforzata delle gomme 2026 e al minor carico aerodinamico delle monoposto.
- Sui 57 giri previsti a Losail, il limite imposto sugli stint renderà obbligatorie per tutti i piloti almeno due soste ai box, permettendo però di spingere al massimo senza dover gestire eccessivamente il passo.
- Le 16 curve del circuito qatariota e la lunga sequenza di appoggi ad alta velocità sottopongono gli pneumatici a sollecitazioni energetiche e termiche estreme, causando un'intensa usura del battistrada a fronte di un degrado prestazionale contenuto.
- Senza il weekend Sprint - format che qui visse il suo ultimo atto nel 2025 - squadre e piloti avranno a disposizione tre sessioni complete di prove libere per raccogliere dati, affinare l'assetto e gestire con maggiore margine il chilometraggio dei treni di gomme.
- Ore 12.55: F2 – Feature Race
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 17: F1 - Gara
- Ore 19: Paddock Live Post-Gara
- Ore 19.30: Debriefing
- Ore 20: Notebook
- Ore 20.15: Race Anatomy