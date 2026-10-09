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F1, Leclerc e gli altri: i caschi speciali a Singapore

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Tuta tutta nera presentata da tepo, ma ora è stato svelato anche il casco con cui Leclerc affronta il GP di Singapore a MArina Bay. Qui le immagini e tutti i dettagli. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: LA DIRETTA DELLE LIBERE

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