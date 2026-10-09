F1, Leclerc e gli altri: i caschi speciali a Singapore
Tuta tutta nera presentata da tepo, ma ora è stato svelato anche il casco con cui Leclerc affronta il GP di Singapore a MArina Bay. Qui le immagini e tutti i dettagli. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Lungo le strate del circuito cittadino di Singapore, spettacolo in pista e anche... sulla testa dei piloti. Qui la carrellata di caschi speciali indossati a Marina Bay
- CHARLES LECLERC (FERRARI)
- ANTONELLI, RUSSELL, VESTI (MERCEDES)
- LANDO NORRIS (MCLAREN)
- OSCAR PIASTRI (MCLAREN)
- ALEX ALBON (WILLIAMS)
- OLIVER BEARMAN (HAAS)