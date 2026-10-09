F1, sotto le luci di Singapore: il racconto del diciassettesimo weekend del Mondiale
Nella suggestiva Marina Bay si corre il nuovo round del Mondiale di Formula 1: è il diciassettesimo della stagione 2026. Qui il racconto fotografico del weekend che, come sempre, è live su Sky e in streaming su NOW
- Il diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 si corre a Singapore, dove è in programma anche l'ultima Sprint Race della stagione. Qui, scatto dopo scatto, il meglio del weekend a Marina Bay.