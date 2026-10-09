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F1, sotto le luci di Singapore: il racconto del diciassettesimo weekend del Mondiale

MARINA BAY fotogallery
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Nella suggestiva Marina Bay si corre il nuovo round del Mondiale di Formula 1: è il diciassettesimo della stagione 2026. Qui il racconto fotografico del weekend che, come sempre, è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: LA DIRETTA DELLE LIBERE

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