The King is back: straordinario un'altra volta, lasciando stare l'eventuale penalità. Russell ha una grande chance, mentre Harry Potter Antonelli corre in difesa e Hamilton commette troppi errori nel tentativo finale. Tutti i voti del venerdì a Marina Bay. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT