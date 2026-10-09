F1, le pagelle delle qualifiche Sprint del GP Singapore di Leo Turrini
The King is back: straordinario un'altra volta, lasciando stare l'eventuale penalità. Russell ha una grande chance, mentre Harry Potter Antonelli corre in difesa e Hamilton commette troppi errori nel tentativo finale. Tutti i voti del venerdì a Marina Bay. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Lasciamo stare l'eventuale penalità: straordinario un'altra volta! The King is back. Ci farà divertire.
- Mercedes vecchia fa buon brodo. Considerata la collocazione in coda nel Gp di domenica, nella Sprint l'algido George ha una grande chance.
- La nuova versione aerodinamica sulla sua Freccia d'Argento non funziona e Harry Potter corre in difesa. Peccato.
- Merita un felliniano otto e mezzo. Se azzecca lo start, la garetta del sabato Carletto potrebbe persino vincerla.
- Commette troppi errori nel tentativo finale. Prima, aveva fatto sognare. Poi ci siamo svegliati tutti sudati…
- Stavolta non regge il confronto con Super Max.
- Sta davanti a Norris e altro forse non può chiedere.
- Si adatta al rango di comparsa illustre.
- Una grande qualifica, in Top Ten ci sta benissimo.
- Tira su il morale di Flavione Briatore staccando il biglietto per il Q3.
- Ecco cosa succede quando si esagera con la tequila. Va in pista, sbatte subito e crea un gran casino. Pancho Villa se la sarebbe cavata meglio, dai.
- Gira la voce che sia andato più veloce in bicicletta dalla Malesia a Singapore. Forse è vero.
- Ah, i bei ricordi! A Sing Sing tre anni fa regalò la prima vittoria in Ferrari a Fred Vasseur. Adesso, solo malinconia.
- E dire che ci aveva pure creduto, quando gli avevano raccontato che la Williams sarebbe tornata grande. Ma per carità!
- La differenza di prestazione tra lui e Frenando Alonso si sta trasformando in una voragine. Meno male che è il figlio del papà proprietario.
- A chi dubita che Frenando possa reggere lo stress della prossima Dakar sarà fatta qui una semplice domanda: ma non pensate che alle traversate nel deserto lui sia abituato, guidando la Aston Martin?!?
- E' andato più piano dell’incredibile Hulk e questo è una notizia.
- E' lui, all’improvviso, il leader della caracollante Binotta, altrimenti detta Audi.
- Se non altro vince il platonico duello con il compagno di squadra.
- Forse non gli sarà semplice nemmeno trovare un posto come terzo pilota di un team qualsiasi nel 2026.
- Strano, questa è stata la peggior qualifica della sua fin qui brillantissima stagione. Boh.
- La Alpine che resta fuori dalla Top Ten è la sua.