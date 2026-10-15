F1, Red Bull cambia look per Austin: le tute di Verstappen e Hadjar. E il casco di Max

Red Bull in stile texano per il GP ad Austin: la scuderia di Milton Keynes si presenta al weekend americano con una livrea speciale, sfoggiando tute completamente bianche per Max Verstappen e Isack Hadjar. Per l'occasione, il pilota olandese ha svelato anche un casco celebrativo caratterizzato dal suo iconico leone con cappello da cowboy, un omaggio ironico e folkloristico alla cultura del Texas. Il Mondiale torna dal 23 al 25 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE AD AUSTIN SE...