Leclerc ad Hadjar: "Sciocco dire che Verstappen su Ferrari avrebbe vinto con più margine"BOTTA E RISPOSTA
Un duello verbale a distanza tra Hadjar e Leclerc infiamma un già caldo weekend della Formula 1 ad Austin. In conferenza, il francese ha detto che a Singapore la SF-26 era più veloce della Red Bull e che sulla Rossa il compagno di squadra Verstappen avrebbe vinto con ancora più margine. Il monegasco replica seccato: "Sciocchezze". Il fine settimana in Texas è live su Sky e in streaming su NOWIl fine settimana in Texas è live su Sky e in streaming su NOW
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Si è spento da due settimane il 'motore' del GP a Singapore ma ad Austin scoppia la polemica proprio sulla precedente gara a Marina Bay. Protagonisti Isack Hadjar e Charles Leclerc. Giovedì, nella conferenza stampa di presentazione del GP degli Stati Uniti, Hadjar ha lanciato una vera provocazione: secondo il pilota Red Bull, a Singapore la vettura più veloce in griglia era la Ferrari SF-26, non la Red Bull RB22 di Max Verstappen che poi ha vinto la gara. Fin qui un commento che ci può stare, salvo poi rincarare la dose così: "Credo che se Max Verstappen avesse guidato la Ferrari a Singapore, avrebbe vinto la gara con un margine maggiore. Questa è la mia opinione. A Singapore, penso che la Ferrari fosse la macchina più veloce".
Un'affermazione che stride con il risultato della pista: a Singapore Verstappen ha centrato il weekend perfetto - pole position e vittoria sia nella Sprint che nel GP - chiudendo con 7.335 secondi di vantaggio proprio su Leclerc, secondo, con Kimi Antonelli terzo. Hadjar, penalizzato da una sostituzione del motore, ha chiuso solo decimo.
La risposta di Leclerc non si è fatta attendere, ed è stata durissima...
"Beh, innanzitutto, penso che sia una sciocchezza mettersi a dire cose del genere", ha esordito Leclerc ad Austin replicando alle parole del collega. Poi l'affondo, ripreso dai media anglosassoni come "Isack has no idea": Hadjar non ha la minima idea di come si guidi e di come si comporti la Ferrari, così come io non so come sia la sua macchina. Giudicare da fuori è impossibile. Il botta e risposta aggiunge un nuovo capitolo alla rivalità Ferrari- Red Bull in questo finale di stagione 2026. Ora la parola torna alla pista.