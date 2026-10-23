Un duello verbale a distanza tra Hadjar e Leclerc infiamma un già caldo weekend della Formula 1 ad Austin. In conferenza, il francese ha detto che a Singapore la SF-26 era più veloce della Red Bull e che sulla Rossa il compagno di squadra Verstappen avrebbe vinto con ancora più margine. Il monegasco replica seccato: "Sciocchezze". Il fine settimana in Texas è live su Sky e in streaming su NOW Il fine settimana in Texas è live su Sky e in streaming su NOW

Si è spento da due settimane il 'motore' del GP a Singapore ma ad Austin scoppia la polemica proprio sulla precedente gara a Marina Bay. Protagonisti Isack Hadjar e Charles Leclerc. Giovedì, nella conferenza stampa di presentazione del GP degli Stati Uniti, Hadjar ha lanciato una vera provocazione: secondo il pilota Red Bull, a Singapore la vettura più veloce in griglia era la Ferrari SF-26, non la Red Bull RB22 di Max Verstappen che poi ha vinto la gara. Fin qui un commento che ci può stare, salvo poi rincarare la dose così: "Credo che se Max Verstappen avesse guidato la Ferrari a Singapore, avrebbe vinto la gara con un margine maggiore. Questa è la mia opinione. A Singapore, penso che la Ferrari fosse la macchina più veloce".

Un'affermazione che stride con il risultato della pista: a Singapore Verstappen ha centrato il weekend perfetto - pole position e vittoria sia nella Sprint che nel GP - chiudendo con 7.335 secondi di vantaggio proprio su Leclerc, secondo, con Kimi Antonelli terzo. Hadjar, penalizzato da una sostituzione del motore, ha chiuso solo decimo.