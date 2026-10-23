Russell fa il punto su una stagione complessa, ammettendo che la lotta per il titolo è ormai sfumata a favore del compagno di squadra Antonelli. Alla vigilia del weekend di Austin, il pilota della Mercedes ha raccontato come difficoltà tecniche, problemi di affidabilità e passaggi a vuoto abbiano messo alla prova la sua tempra e la sua resilienza, spingendolo però a rimettersi in gioco e a guardare con fiducia al futuro. Il GP in Texas live su Sky e in streaming su NOW KIMI CAMPIONE IN TEXAS SE...

Il 2026 di George Russell non è stato il cammino lineare che il pilota britannico sognava all'alba della nuova era tecnica della Formula 1. Dopo un avvio di campionato brillante, la stagione si è trasformata in un severo esame di carattere e resilienza: problemi di adattamento alla monoposto, inconvenienti legati all'affidabilità e una serie di prestazioni altalenanti lo hanno progressivamente estromesso dalla lotta per l'iride, consegnando le chiavi del campionato al compagno di box Andrea Kimi Antonelli.

Russell: "Stagione unica nel suo genere, ho provato a fare ciò che potevo"

Arrivato nel paddock di Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti, Russell non si nasconde dietro ai numeri e riconosce la realtà dei fatti: l'eventuale trionfo iridato del giovane talento italiano è ormai solo questione di tempo. Ciononostante, il numero 63 della Mercedes sceglie di focalizzarsi su ciò che ha imparato da questa tempesta sportiva. "È stata una stagione unica nel suo genere," ha spiegato Russell riflettendo sui momenti più duri dell'anno. "Ho dovuto guardarmi allo specchio molte volte e riflettere su come rialzarmi dai colpi subiti. Potevo mollare e accettare la sfortuna, oppure cercare di raddrizzare la situazione e controllare tutto ciò che era in mio potere".