F1, le pagelle del GP Usa ad Austin di Leo Turrini
Kimi Antonelli porta a casa l'ennesimo capolavoro del suo Mondiale: 'Harry Potter' domina ad Austin e merita a pieni voti il 10. I piazzamenti di Hamilton (4°, 7,5) e di uno spento Russell (8°, voto 4) rimandano, però, la festa per il titolo a città del Messico. Sul podio anche Leclerc (8,5) e Verstappen (7). Tutti i voti della gara in Texas. La F1 torna la prossima settimana a Città del Messico: diretta su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Harry Potter fa l’ennesimo incantesimo! Perfetto dal primo metro all’ultimo. Il titolo arriverà tra una settimana ma ormai stiamo parlando di una formalità. Impressionante al solito per maturità e gestione del mezzo. L’ex bambino è davvero un gigante.
- Una gara che è la fotografia della sua stagione: con rispetto parlando, non ci ha capito niente. O forse è Antonelli ad aver capito tutto…
- Grande esibizione di Carletto. Spettacolare allo start, tostissimo dopo. Il secondo posto è un premio al suo talento. E si avvicina a Lewis in classifica…
- Forse non perfetto, ma la virtual safety car nel finale non lo aiuta. In compenso, è più vicino al secondo posto nel mondiale.
- Si lamenta della Red Bull sin dallo start. Però sul podio riesce a salirci.
- Si difende come uno stopper ai tempi del catenaccio. Onesto.
- La McLaren crolla nel finale e lui non può farci niente.
- Niente da fare, e’ il sosia del pilota ammirato fino all’estate del 2025.
- In tre giri ha beccato un distacco di venti secondi. Se prendeva la sua bici da gravel se la cavava meglio.
- Unica consolazione: il prossimo week end corre in casa, in Messico. Ma il fattore campo con questa Cadillac conta poco.
- Precede Alonso, ok. Ma si narra che la associazione degli agricoltori del Texas sia interessata a comprare la sua Aston Martin. Per usarla come trattore, s’intende.
- Ma a voi sembra giusto che dopo 25 anni di F1 all’eroico Frenando sia stata affidata una roulotte dipinta di verde?!?
- Sufficienza di stima, perché qui si può tranquillamente escludere che abbia disimparato a guidare.
- In carriera ha vinto meno del collega di lavoro, ma vale lo stesso discorso fatto per Carlitos: questa Williams è una ciofeca.
- Prima del ritiro l’Orsetto sfiduciato rimedia pure una penalizzazione.
- Pare stia già pensando al (meritato) pre pensionamento.
- Considerata la posizione di partenza, la sua è una prestazione senza infamia e senza lode, fin quando la Alpine non lo lascia a piedi
- Con il decimo posto finale regala mezzo sorriso a Flavione Briatore.
- Francamente quello texano è stato uno dei suoi week end meno brillanti.
- E’ lui a tenere a galla la claudicante Binotta.
- Condizionato dalla retrocessione sulla griglia di partenza, si arrangia come può.
- Riesce un’altra volta a portare a punti la ex Minardi. Solido.