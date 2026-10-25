Kimi Antonelli porta a casa l'ennesimo capolavoro del suo Mondiale: 'Harry Potter' domina ad Austin e merita a pieni voti il 10. I piazzamenti di Hamilton (4°, 7,5) e di uno spento Russell (8°, voto 4) rimandano, però, la festa per il titolo a città del Messico. Sul podio anche Leclerc (8,5) e Verstappen (7). Tutti i voti della gara in Texas. La F1 torna la prossima settimana a Città del Messico: diretta su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini