Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

F1, le pagelle del GP Usa ad Austin di Leo Turrini

di leo turrini fotogallery
22 foto

Kimi Antonelli porta a casa l'ennesimo capolavoro del suo Mondiale: 'Harry Potter' domina ad Austin e merita a pieni voti il 10. I piazzamenti di Hamilton (4°, 7,5) e di uno spento Russell (8°, voto 4) rimandano, però, la festa per il titolo a città del Messico. Sul podio anche Leclerc (8,5) e Verstappen (7). Tutti i voti della gara in Texas. La F1 torna la prossima settimana a Città del Messico: diretta su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

ALTRE FOTOGALLERY

Palmowski vince la F1 Academy: storia e stagione

la storia

C'è una nuova campionessa in F1 Academy ed è Alisha Palmowski. La britannica, 20 anni nata a...

10 foto

I piloti italiani in F1 e i loro risultati

PRIMA DI KIMI

Kimi Antonelli, leader del Mondiale, ha il (primo) match point per il titolo ad Austin: è anche...

85 foto

Kimi può chudere i conti: GP alle 21 LIVE su Sky

L'ATTESA

Scatterà dalla pole position (7^ volta in questa stagione) e può chiudere la partita per il...

6 foto

Le possibili strategie per il GP Usa ad Austin

QUANTE SOSTE?

Le caratteristiche del COTA rendono la gestione gomme una delle variabili decisive del GP....

7 foto

Le previsioni meteo per il GP Usa

CHE TEMPO FA

Il weekend del GP Usa si preannuncia caldo e prevalentemente asciutto. Le temperature massime...

2 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    F1, la partenza e il primo giro del GP Austin

    Formula 1

    Nel VIDEO, la partenza e il primo giro del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Il poleman...

    Kimi a muro in retro, Russell non si trattiene...

    KIMI, CHE FAI?

    In una clip postata dagli account social della Mercedes, una scena molto divertente con Kimi...

    Papà Antonelli: "La nostra serenità è un valore"

    A SKY SPORT

    Così Marco Antonelli a Sky Sport F1 spiega un aspetto della la forza di suo figlio e della loro...