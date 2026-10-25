Così Marco Antonelli a Sky Sport F1 spiega un aspetto della la forza di suo figlio e della loro famiglia: "Non potevamo immaginare tutto questo, siamo gente che lavora normalmente, quindi non potevamo nemmeno immaginarlo. Nel motorsport, se non hai certe combinazioni astrali, che si congiungono è dura. La serenità è un valore della nostra famiglia". Il GP alle 21 è live su Sky e in streaming su NOW F1, GP USA: LA GARA LIVE - KIMI CAMPIONE IN TEXAS SE...

Ad Austin è il giorno del primo match point Mondiale per Kimi Antonelli. Il leader del campionato ha un vantaggio di +89 punti sul compagno di squadra Russell e oggi dovrà vincere e sperare che George chiuda nono (o peggio) e che Hamilton chiuda quinto (o peggio per poter festeggiare). Un incrocio di situazioni non facile, ma al massimo la festa sarebbe solo rimandata. Del suo Kimi nel pre gara di Sky ha parlato papà Marco, che ha raccontato l'attesa, la straordinaria pole di ieri ma anche la crescita del suo ragazzo.

Come vivi l'attesa, come stai? Sei consapevole che la storia sta bussando alla vostra porta e che, in un Paese calcistico come l'Italia, siamo tutti pazzi per tuo figlio? Sei emozionato?

"No, tanto qui è molto difficile che accada... E poi, come filosofia non ci pensiamo: viviamo gara per gara e tiriamo la riga alla fine".

Ma è vero che tuo figlio ha detto che tu, che fai parte del motorsport, non volevi che facesse il pilota per un po' di paura? "Ma non per paura (delle gare, ndr), ma perché arrivare dove è arrivato Kimi è una cosa super complicata. Non eravamo noi la famiglia in grado di poter sostenere un percorso di questo tipo: noi siamo gente che lavora normalmente, quindi non potevamo neanche immaginarlo. So che nel motorsport, se non hai certe combinazioni astrali che si congiungono - com'è capitato a Kimi con la Mercedes - non puoi arrivare qua. Ovviamente è merito anche di Kimi: le occasioni si devono presentare, ma poi le devi saper sfruttare e cogliere, e Kimi è stato bravissimo in questo. Ci sono tanti piloti che hanno avuto un grande talento e non hanno avuto le stesse occasioni. Avendo avuto esperienze personali di questo tipo, avevo paura che mio figlio si trovasse nella mia stessa condizione: non per paura delle gare, ma solo per il timore di una sua delusione".

Esiste qualcosa nella vita privata che lo fa arrabbiare o innervosire? Colpisce la serenità d'animo con cui affronta questo mondiale di Formula 1: è così anche nella vita privata o c'è qualcosa che gli fa perdere l'equilibrio? "No, noi siamo così anche nella vita privata. Sappiamo che nella vita ci sono dei valori che vanno rispettati e i nostri figli lo sanno bene, perché sono stati educati in un certo modo. Sappiamo che se rispettiamo tutte le nostre regole non c'è bisogno di discussioni né di nervosismi. Poi ci sono ovviamente dei momenti in cui le cose non vanno come dovrebbero, ma sappiamo che per affrontarle bisogna essere uniti e lavorare tutti insieme".

Tu sei un po' la sua roccia: fai 'bastone e carota'? Anche quando sbaglia glielo dici, non gli dici 'bravo' a prescindere, giusto? "Io penso che a un figlio non puoi dare sempre ragione. Anche se fa quello che fa, se c'è una cosa evidente in cui sbaglia è giusto dirgliela. Ovviamente adesso comincia a essere un uomo, quindi le cose gli vanno dette in un'altra maniera, però la mia opinione — bella o brutta che sia — gliela dico sempre".