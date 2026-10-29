I ROOKIE NELLE LIBERE 1 - La prima sessione di prove libere all'Autodromo Hermanos Rodriguez vedrà diversi rookie in pista: sono 10 i giovani piloti confermati, con la Ferrari unica squadra a non schierarne uno. Tra questi anche gli italiani Leonardo Fornaroli su McLaren e Gabriele Minì con Alpine, che farà il suo debutto assoluto in una sessione ufficiale di Formula 1.ECCO CHI SONO