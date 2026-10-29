Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Messico a Città del Messico
Parte dal media day il weekend di Città del Messico che dovrebbe essere decisivo per l'assegnazione deel titolo mondiale Piloti a Kimi Antonelli. In conferenza il compagno di squadra George Russell, per la Ferrari c'è Charles Leclerc. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
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Amici di Sky appassionati di F1, parte da oggi il lungo weekend del GP Messico che potrebbe e dovrebbe assegnare il tiolo Mondiale a Kimi Antonelli. Qui seguiamo la conferenza piloti delle 20.30: diretta sul canale 2027 e in live streaming, Buon divertimento!
Primo gruppo di piloti in conferenza
- Russell (Mercedes):
- Gasly (Alpine):
- Bearman (Haas):
Secondo gruppo di piloti in conferenza
- Leclerc (Ferrari)
- Perez (Cadillac)
- Albon (Williams)
KIMI SALTA IL MEDIA DAY - Poco prima del weekend decisivo per il titolo mondiale a Città del Messico, Kimi Antonelli è stato dispensato dalla FIA dagli impegni stampa del giovedì a causa di una indisposizione (forte raffreddore). Il team rassicura tifosi e addetti ai lavori: si tratta di una misura precauzionale per permettere al pilota di recuperare le energie in vista delle prime sessioni di libere dell'Autódromo Hermanos Rodríguez. I DETTAGLI
KIMI CAMPIONE IN MESSICO: COMBINAZIONI - Dopo il primo match point non concretizzato ad Austin (nonostante una gara completamente dominata), Kimi Antonelli a un paddo dal chiudere la partita Mondiale' in Messico. Domenica 1 novembre, infatti, il pilota Mercedes avrà una nuova chance per conquistare uno storico titolo. Ecco le combinazioni e le tappe-chiave per la festa iridata: CLICCA QUI
I ROOKIE NELLE LIBERE 1 - La prima sessione di prove libere all'Autodromo Hermanos Rodriguez vedrà diversi rookie in pista: sono 10 i giovani piloti confermati, con la Ferrari unica squadra a non schierarne uno. Tra questi anche gli italiani Leonardo Fornaroli su McLaren e Gabriele Minì con Alpine, che farà il suo debutto assoluto in una sessione ufficiale di Formula 1.ECCO CHI SONO
SULLA TESTA DI NANDO - In occasione del GP Messico, Alonso sceglie un casco dal forte valore simbolico realizzato in collaborazione con Pepperstone. Il design combina una base blu con una vivace fascia gialla e il numero 14 sulla calotta. Sul retro spicca un teschio finemente decorato nei toni del blu, giallo e bianco, chiaro omaggio lla ricorrenza del Día de los Muertos. L'opera unisce l'identità del pilota spagnolo alle radici del folklore locale e al brand. GUARDA LE FOTO
LE GOMME - Pirelli porta il trio di mescole da asciutto più morbide della gamma: C3 come Hard (bianca), C4 come Medium (gialla) e C5 come Soft (rossa). La combinazione tra le soft, il riasfaltamento di gran parte del tracciato e le caratteristiche estreme dell'altitudine (oltre 2.200 m sul livello del mare) rappresenta la sfida strategica principale del weekend. L'aria rarefatta riduce carico aerodinamico ed efficienza dei freni, mentre la pista rinnovata presenterà un'elevata evoluzione del grip e rischio di graining.
Secondo match point Kimi: la guida per non perdere nulla!
Da oggi, giovedì 29 ottobre, a domenica 1° novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Città del Messico, dove Kimi Antonelli avrà il secondo match point per conquistare il titolo mondiale di F1, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4Ke in streaming su NOW. Si parte stasera alle 20.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 19.30, la seconda alle 23. Sabato, alle 18.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica, alle 21, al via la gara.
Il nostro team Mondiale
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.
Il post gara da non perdere con Race Anatomy
L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Oggi il media day a Città del Messico: le DIRETTE Sky
- Ore 20.30: Conferenza stampa piloti - anche il Live Streaming su Skysport.it
- Ore 21.30: Paddock Live Pit Walk
Cosa vedremo domani su Sky Sport F1
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.45: Paddock Live
- Ore 23: F1 – Prove Libere 2
- Ore 00: Paddock Live
- Ore 00.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Le DIRETTE di sabato 31 ottobre sul canale 207 di Sky
- Ore 18.15: Paddock Live
- Ore 18.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21.30: Paddock Live
- Ore 22: F1 - Qualifiche
- Ore 23.15: Paddock Live
Il programma di domenica 1 novembre LIVE su Sky Sport F1
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 00: Race Anatomy