L’Autodromo Hermanos Rodríguez si tinge dei colori del Día de Muertos e della passione incandescente del Foro Sol (stadio del baseball, dove qualche pilota si è esibito...). Tra l'aria rarefatta di Città del Messico e l'attesa spasmodica del weekend, l'atmosfera unisce la festa tradizionale messicana al trepidante conto alla rovescia per il titolo mondiale di Kimi Antonelli, a un passo dalla storia. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

ANTONELLI CAMPIONE IN MESSICO SE...