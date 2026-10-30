F1, atmosfera unica in Messico. E questa volta anche di più con Kimi vicino al titolo
L’Autodromo Hermanos Rodríguez si tinge dei colori del Día de Muertos e della passione incandescente del Foro Sol (stadio del baseball, dove qualche pilota si è esibito...). Tra l'aria rarefatta di Città del Messico e l'attesa spasmodica del weekend, l'atmosfera unisce la festa tradizionale messicana al trepidante conto alla rovescia per il titolo mondiale di Kimi Antonelli, a un passo dalla storia. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW
- Città del Messico accoglie la Formula 1 tra le note dei Mariachi e la magia del Día de Muertos. Nell'iconico catino dello stadio, l'incredibile calore del pubblico locale fa da cornice a un weekend ad altissima tensione: gli occhi del mondo sono puntati su Kimi Antonelli, pronto a scrivere la storia e a conquistare l'iride.
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 00: Race Anatomy