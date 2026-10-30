Sole e meteo stabile sull'Autodromo Hermanos Rodríguez: Il weekend della F1 a Città del Messico sarà caratterizzato da un clima asciutto, mite e soleggiato per tutte e tre le giornate di gara. Con temperature massime intorno ai 25-27 °C e un rischio pioggia quasi nullo, le vere sfide tecniche per i team e le monoposto rimarranno legate all'elevata altitudine e all'aria rarefatta, piuttosto che alle incognite meteorologiche. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

ANTONELLI CAMPIONE IN MESSICO SE...