F1, GP Messico: il meteo del circuito a Città del Messico
Sole e meteo stabile sull'Autodromo Hermanos Rodríguez: Il weekend della F1 a Città del Messico sarà caratterizzato da un clima asciutto, mite e soleggiato per tutte e tre le giornate di gara. Con temperature massime intorno ai 25-27 °C e un rischio pioggia quasi nullo, le vere sfide tecniche per i team e le monoposto rimarranno legate all'elevata altitudine e all'aria rarefatta, piuttosto che alle incognite meteorologiche. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW
- Pomeriggio caldo e velature passeggere sul circuito. Giornata all'insegna del tempo stabile con ampie schiarite e temperature comprese tra i 13 °C di minima e i 25-27 °C di massima. Condizioni ideali e pista asciutta per permettere ai team di raccogliere dati fondamentali sul passo gara e sull'efficienza aerodinamica.
- Cielo sereno e asfalto bollente per la caccia alla pole position. Si preannuncia una giornata ampiamente soleggiata con ventilazione debole o moderata e temperature attorno ai 26 °C. Il clima secco e costante garantirà condizioni ideali di aderenza per spingere al massimo nelle sessioni decisive delle qualifiche.
- Semafori verdi sotto un cielo limpido. Clima perfetto per la gara principale: stabilità atmosferica, assenza di precipitazioni e temperature massime di circa 25-27 °C. La gestione del raffreddamento dei freni e dei motori a causa dell'aria rarefatta sarà la chiave strategica della corsa in una giornata meteorologicamente lineare.
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 00: Race Anatomy