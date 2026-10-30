Charles Leclerc è il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP Messico. Il ferrarista precede Antonelli e Frederik Vesti (Mercedes), il migliore dei dieci rookie in pista a Città del Messico. Quarto Lewis Hamilton: Minì chiude 14° su Alpine, Fornaroli 17° su McLaren. Il weekend della F1 è sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MESSICO: RISULTATI DELLE LIBERE - KIMI CAMPIONE IN MESSICO SE...