Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

F1, oggi prove libere del GP Messico: risultati e i tempi

RISULTATI fotogallery
22 foto

Charles Leclerc è il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP Messico. Il ferrarista precede Antonelli e Frederik Vesti (Mercedes), il migliore dei dieci rookie in pista a Città del Messico. Quarto Lewis Hamilton: Minì chiude 14° su Alpine, Fornaroli 17° su McLaren. Il weekend della F1 è sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MESSICO: RISULTATI DELLE LIBERE - KIMI CAMPIONE IN MESSICO SE...

ALTRE FOTOGALLERY

I '300' GP di Perez e i caschi speciali in Messico

LI HAI VISTI?

Il casco di Sergio Perez, padrone di casa, celebra il Messico ma soprattutto le sue 300 gare in...

7 foto

Così è il 'Rodríguez', il circuito del GP Messico

IL TRACCIATO

Cinque Gran Premi al termine della stagione e secondo match point a disposizione per Kimi...

11 foto

Kimi minuto per minuto: verso il titolo in Messico

2° MATCH POINT

Un viaggio fotografico sessione per sessione dentro e fuori la pista per vivere il weekend di...

5 foto

GP Messico, Fornaroli e Minì in pista nelle FP1

rookie

La prima sessione di prove libere all'Autodromo Hermanos Rodriguez vedrà diversi rookie in pista:...

10 foto

Le previsioni meteo per il GP Messico

che tempo fa

Sole e meteo stabile sull'Autodromo Hermanos Rodríguez: Il weekend della F1 a Città del Messico...

4 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    F1, tre italiani in pista: non accadeva dal 2011

    gp messico

    Oltre a Kimi Antonelli su Mercedes, nelle prime prove libere all'Autodromo Hermanos Rodriguez...

    Kimi, 2° match point: oggi libere dalle 19.30

    guida tv

    La Formula 1 fa tappa in Messico. Nuovo match point a disposizione per Kimi Antonelli, che può...

    Addio Patrick Stewart, quel suo shoey nel 2017...

    SE NE VA UN MITO

    È morto all'età di 86 anni Sir Patrick Stewart, indimenticabile volto del Capitano Jean-Luc...