Kimi Antonelli campione di Formula 1, le reazioni dal mondo dello sport
Kimi Antonelli è il nuovo campione del mondo 2026 al termine del Gran Premio del Messico. Un italiano torna a vincere il Mondiale di F1 73 anni dopo l'ultima volta. E il mondo dello sport non poteva non fare i complimenti al giovane 20enne. Da Vettel e Rosberg fino a Shiffrin e alla sua amata Virtus: qui tutti i messaggi per Kimi
KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT - I MESSAGGI DEI VIP PER KIMI
- "Kimi Antonelli è campione del mondo! A soli 20 anni conquista un traguardo straordinario, diventando il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1. Un successo che riporta un pilota italiano sul tetto del mondo, premiando talento, impegno, determinazione e dedizione. Un motivo di grande orgoglio per la nostra Nazione. Complimenti, Kimi!".
- "Bravo Kimi, risultato fantastico! Congratulazioni da parte del team Ferrari per la vittoria del tuo primo Mondiale di Formula 1".
- "Grande Kimi. Grande rispetto per essere diventato il più giovane campione del mondo nel nostro sport! Hai lavorato così duramente sin dai kart, dove tutti erano sicuri che fossi un talento generazionale, ma dimostrare tutto questo ora in F1 e padroneggiare tutta quella pressione è semplicemente fenomenale. Goditi ogni momento!!".
- Il quattro volte campione del mondo ha mandato i complimenti a Kimi tramite un video: "Congratulazioni Kimi, campione del mondo. Wow! In pochissimi ci riescono e nessuno ci è riuscito così giovane come te. Tu sei curioso, ascolti e impari velocemente. Il tuo modo di guidare è stato molto pulito e controllato, al limite proprio quando serviva. I grandi successi possono cambiare il modo in cui le persone ti guardano, ma tu non hai bisogno di cambiare. Divertiti!".
- "Complimenti".
- "Congratulazioni".
- "Bologna è fiera di te!".
- "Bolognese, virtussino e ora campione del mondo di Formula 1. Che orgoglio, Kimi!".
- "Passando il testimone al nuovo campione del mondo".*
- "Fenomeno, ci hai fatto sognare".
- "Grande Kimi, lavoro brillante".
- "Ce l'hai fatta! Grande Kimi".
- "73 anni dopo un italiano torna a vincere il Titolo Piloti in F1! Congratulazioni Kimi".
- "Una vittoria che qui, in Motor Valley, sentiamo ancora più vicina. Da Bologna alla storia, complimenti Kimi".