Kimi Antonelli è il nuovo campione del mondo 2026 al termine del Gran Premio del Messico. Un italiano torna a vincere il Mondiale di F1 73 anni dopo l'ultima volta. E il mondo dello sport non poteva non fare i complimenti al giovane 20enne. Da Vettel e Rosberg fino a Shiffrin e alla sua amata Virtus: qui tutti i messaggi per Kimi

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT - I MESSAGGI DEI VIP PER KIMI