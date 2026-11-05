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Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Brasile a Interlagos

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Il Gran Premio del Brasile ad Interlagos rappresenta una delle prove più severe e imprevedibili dell'intero calendario per la gestione degli pneumatici. Con un asfalto riasfaltato di recente, curve a percorrere in senso antiorario e condizioni meteo mutevoli, Pirelli porta a San Paolo una selezione di mescole pensata per bilanciare aderenza, usura e strategie dinamiche sia nel format Sprint che nella gara della domenica

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