Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Brasile a Interlagos

Il Gran Premio del Brasile ad Interlagos rappresenta una delle prove più severe e imprevedibili dell'intero calendario per la gestione degli pneumatici. Con un asfalto riasfaltato di recente, curve a percorrere in senso antiorario e condizioni meteo mutevoli, Pirelli porta a San Paolo una selezione di mescole pensata per bilanciare aderenza, usura e strategie dinamiche sia nel format Sprint che nella gara della domenica