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F1, il casco di Bortoleto (Audi) per il suo GP di casa in Brasile. FOTO

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FOTO da gabrielbortoleto_ - IG

Al GP del Brasile a Interlagos, Gabriel Bortoleto scende in pista con un casco speciale firmato Art Infinity per la sua prima gara di casa con l'Audi Revolut F1 Team. Caratterizzato da una base bianca con richiami alla bandiera nazionale, il design celebra il 35° anniversario della storica vittoria di Ayrton Senna a San Paolo nel 1991, unendo l'eredità del motorsport brasiliano all'identità visiva della scuderia. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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