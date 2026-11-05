F1, il casco di Bortoleto (Audi) per il suo GP di casa in Brasile. FOTO
Al GP del Brasile a Interlagos, Gabriel Bortoleto scende in pista con un casco speciale firmato Art Infinity per la sua prima gara di casa con l'Audi Revolut F1 Team. Caratterizzato da una base bianca con richiami alla bandiera nazionale, il design celebra il 35° anniversario della storica vittoria di Ayrton Senna a San Paolo nel 1991, unendo l'eredità del motorsport brasiliano all'identità visiva della scuderia. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- Per la sua prima gara di casa con i colori dell'Audi Revolut F1 Team, Gabriel Bortoleto celebra l'appuntamento di Interlagos con un casco dal profondo valore simbolico. Realizzato insieme al team di Art Infinity, il design è un omaggio ad Ayrton Senna a 35 anni dal suo leggendario trionfo del 1991 a San Paolo. La livrea bianca, arricchita dai dettagli del Piso Paulista e dalle tonalità della bandiera brasiliana, fonde la tradizione del motorsport locale con il nuovo corso Audi.
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