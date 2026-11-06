Il fine settimana di Formula 1 a Interlagos si preannuncia caratterizzato dall'incertezza meteo tipica di San Paolo. Le squadre dovranno far fronte a un clima variabile, alternando temperature calde nelle prime sessioni a improvvisi rovesci di pioggia e un graduale abbassamento delle temperature che potrebbero rimescolare le carte in griglia. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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