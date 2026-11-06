F1, GP Brasile: il meteo dal circuito di Interlagos
Il fine settimana di Formula 1 a Interlagos si preannuncia caratterizzato dall'incertezza meteo tipica di San Paolo. Le squadre dovranno far fronte a un clima variabile, alternando temperature calde nelle prime sessioni a improvvisi rovesci di pioggia e un graduale abbassamento delle temperature che potrebbero rimescolare le carte in griglia. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- Il weekend a Interlagos scatta con le prime due sessioni di prove sotto un cielo variabile e temperature calde, ma l'umidità elevata mantiene altissimo il rischio di acquazzoni improvvisi nel pomeriggio. Per i team sarà fondamentale sfruttare ogni minuto di asfalto asciutto per trovare subito il giusto setup.
- Nella giornata che determinerà la griglia di partenza, l'instabilità climatica potrebbe intensificarsi: nubi basse e raffiche di vento imprevedibili rischiano di condizionare la lotta per la pole position, costringendo i piloti a prendersi enormi rischi su una pista dall'aderenza precaria.
- Per la gara di 71 giri è previsto un deciso calo termico con forti possibilità di pioggia intermittente a macchia di leopardo. La scelta delle mescole, la lettura dell'evoluzione dell'asfalto e il tempismo strategico nei pit-stop si preannunciano come i veri fattori decisivi per la vittoria a San Paolo.
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 18: F1 - Gara
- Ore 20: Paddock Live Post-Gara
- Ore 20.30: Debriefing
- Ore 21: Notebook
- Ore 21.15: Race Anatomy