La Dakar 2027 si correrà eccezionalmente in Portogallo e Marocco, dal 9 al 23 gennaio, dopo la rinuncia all'Arabia Saudita dovuta al contesto geopolitico in Medio Oriente. Lo hanno annunciato gli organizzatori di Amaury Sport Organisation (Aso), costretti la scorsa settimana ad abbandonare la sede saudita. "Di fronte ai recenti eventi nel Regno dell'Arabia Saudita", segnati dall'intensificarsi degli attacchi contro Riad dei combattenti houthi yemeniti sostenuti dall'Iran, "la gara si trasferisce eccezionalmente nel 2027 in Europa e in Africa, prima del ritorno sul suolo saudita nel 2028 per celebrare la sua cinquantesima edizione", ha scritto Aso. La 49esima edizione del rally-raid automobilistico e motociclistico aprirà la stagione 2027 dei campionati mondiali Fia e Fim. Il percorso comprenderà un prologo e dodici tappe, tra Loulè-Faro, in Portogallo, e Marrakech, in Marocco.