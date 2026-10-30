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Dakar 2027 si corre in Portogallo e Marocco: il percorso fino a Marrakech

Motori

Ufficiale il percorso della Dakar 2027: la celebre corsa si terrà tra Portogallo e Marocco dal 9 al 23 gennaio. Prologo in Algarve e poi undici tappe in territorio africano. In Arabia si tornerà nell'anno prossimo 

La Dakar 2027 si correrà eccezionalmente in Portogallo e Marocco, dal 9 al 23 gennaio, dopo la rinuncia all'Arabia Saudita dovuta al contesto geopolitico in Medio Oriente. Lo hanno annunciato gli organizzatori di Amaury Sport Organisation (Aso), costretti la scorsa settimana ad abbandonare la sede saudita. "Di fronte ai recenti eventi nel Regno dell'Arabia Saudita", segnati dall'intensificarsi degli attacchi contro Riad dei combattenti houthi yemeniti sostenuti dall'Iran, "la gara si trasferisce eccezionalmente nel 2027 in Europa e in Africa, prima del ritorno sul suolo saudita nel 2028 per celebrare la sua cinquantesima edizione", ha scritto Aso. La 49esima edizione del rally-raid automobilistico e motociclistico aprirà la stagione 2027 dei campionati mondiali Fia e Fim. Il percorso comprenderà un prologo e dodici tappe, tra Loulè-Faro, in Portogallo, e Marrakech, in Marocco.

Il percorso

La Dakar torna in Africa per la prima volta dal 2007. L'edizione 2027 si svilupperà su 7.824 chilometri, di cui 4.341 di prove speciali, con sei diversi bivacchi lungo il percorso. L'Algarve ospiterà il prologo e la prima speciale, mentre in Marocco si disputeranno undici tappe, con una giornata di riposo ad Agadir. Il tracciato attraverserà il Paese da nord fino all'estremo sud, secondo quanto annunciato dagli organizzatori di Amaury Sport Organisation. Il direttore della corsa David Castera ha assicurato che sarà una Dakar "senza concessioni", nonostante il poco tempo a disposizione per riprogettare il percorso. "L'edizione trasferita rispetterà gli standard sportivi che ne hanno sempre fatto la prova più impegnativa del rally-raid. Nonostante i tempi ridotti, abbiamo ideato una vera Dakar", ha dichiarato.

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