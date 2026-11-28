F1, oggi terze prove libere del GP Qatar: risultati e tempi
Altro assolo di Antonelli e delle Mercedes in Qatar: Kimi chiude anche questa sessione al comando davanti al compagno di squadra Russell. Poi le Red Bull e la Ferrari di Leclerc. Qui i tempi delle FP3: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
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