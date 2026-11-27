F1, GP Qatar: il meteo del circuito a Losail
Come immaginabile, weekend asciutto e soleggiato per il GP del Qatar al Lusail International Circuit. Le temperature massime passeranno dai 28°C di venerdì e sabato ai 27°C di domenica, con vento in graduale calo da 13 a 10 km/h e zero rischio di pioggia. Il calo termico serale dopo il tramonto sarà decisivo per la gestione delle gomme più dure (C1, C2, C3) nei 57 giri di gara, condizionati dal limite di 27 tornate per singolo set. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- Sole pieno e massima di 28°C a Lusail, nella giornata più ventosa del weekend (circa 13 km/h da nord-ovest); i piloti affrontano il passaggio dalla luce pomeridiana delle FP1 alle condizioni decisamente più fresche della notte nelle FP2.
- Cielo sereno con massime ancora sui 28°C e minime di 21°C; al calar del sole la brezza da nord-ovest si attenua a circa 11 km/h, garantendo un asfalto stabile per la caccia alla pole position.
- Giornata parzialmente soleggiata con massima in lieve calo a 27°C e vento leggero da nord intorno ai 10 km/h; l'escursione termica serale (fino a 19°C) e l'aumento dell'umidità dopo il tramonto metteranno alla prova il rendimento delle gomme nei 57 giri del Gran Premio.
- Ore 12.55: F2 – Feature Race
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 17: F1 - Gara
- Ore 19: Paddock Live Post-Gara
- Ore 19.30: Debriefing
- Ore 20: Notebook
- Ore 20.15: Race Anatomy