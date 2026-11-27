Come immaginabile, weekend asciutto e soleggiato per il GP del Qatar al Lusail International Circuit. Le temperature massime passeranno dai 28°C di venerdì e sabato ai 27°C di domenica, con vento in graduale calo da 13 a 10 km/h e zero rischio di pioggia. Il calo termico serale dopo il tramonto sarà decisivo per la gestione delle gomme più dure (C1, C2, C3) nei 57 giri di gara, condizionati dal limite di 27 tornate per singolo set. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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