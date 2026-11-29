F1, GP Qatar: le possibili strategie dei team a Losail secondo Pirelli
Al GP del Qatar 2026 a Lusail, la gestione delle gomme sarà decisiva: con le mescole più dure (C1-C2-C3) e il limite regolamentare di 27 giri per set sui 57 totali, la gara impone almeno due pit stop. Tuttavia, l'elevata usura dell'anteriore sinistra e il graining spingeranno i team verso stint più brevi ed equilibrati (attorno ai 19 giri ciascuno), rendendo la scelta tra doppia Hard e doppia Medium il vero ago della bilancia. Il GP alle 17 live su Sky e in streaming su NOW
- Le 16 curve veloci e gli appoggi prolungati del Lusail International Circuit trasformano i 57 giri del Gran Premio del Qatar in una sfida di resistenza meccanica e termica per le gomme. Nonostante Pirelli abbia confermato il tetto regolamentare di 27 tornate per treno (due in più rispetto al 2025 grazie alla costruzione rinforzata 2026), il degrado prestazionale e l'usura del battistrada riscontrati con il pieno di carburante impediscono di spingere gli stint fino al limite massimo.
- Con i giri percorsi dietro eventuale Safety Car conteggiati nel tetto massimo, i muretti dovranno bilanciare flessibilità tattica e resistenza all'usura per evitare un costoso terzo pit stop da circa 26 secondi
- È l'opzione più veloce e bilanciata secondo le simulazioni Pirelli. Partire con la C2 (Medium) garantisce un buon compromesso tra spunto allo spegnimento dei semafori e flessibilità in caso di Safety Car nelle prime fasi, per poi completare la gara con due stint solidi sulla C1 (Hard), l'unica mescola in grado di arginare il graining e l'usura sulle spalle..
- Riservata ai team che non hanno conservato due treni nuovi di Hard. Affrontare due frazioni di gara con la C2 offre maggiore aderenza nel corpo centrale della corsa, ma espone i piloti a un tempo complessivo più alto a causa della maggiore tendenza della Medium al graining e al calo prestazionale dopo una quindicina di tornate.
- L'utilizzo della C3 (Soft) è sconsigliato da Pirelli per la sua finestra prestazionale troppo breve. Tuttavia, chi parte nelle retrovie potrebbe sfruttarla allo start per guadagnare posizioni nei primi giri (o montarla negli ultimi 15 giri a serbatoio scarico), accettando però un primo pit stop molto anticipato.
- Il regolamento impone un massimo di 27 tornate per set (inclusi eventuali giri dietro Safety Car), ma l'usura dell'anteriore sinistra registrata nelle simulazioni gara suggerisce che quasi nessuno arriverà a quella soglia. La soluzione più realistica per evitare il crollo del passo è dividere i 57 giri in tre stint omogenei da circa 19 tornate ciascuno.
- Con una perdita in pit lane stimata intorno ai 26 secondi, tutti i team puntano a chiudere la gara con due pit stop. Se però le temperature dovessero innescare un'usura precoce del battistrada o tagli dovuti ai passaggi sulla ghiaia, una strategia aggressiva a tre soste - spingendo al massimo senza gestire le gomme - potrebbe diventare l'ancora di salvezza
- Ore 12.55: F2 – Feature Race
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 17: F1 - Gara
- Ore 19: Paddock Live Post-Gara
- Ore 19.30: Debriefing
- Ore 20: Notebook
- Ore 20.15: Race Anatomy