Al GP del Qatar 2026 a Lusail, la gestione delle gomme sarà decisiva: con le mescole più dure (C1-C2-C3) e il limite regolamentare di 27 giri per set sui 57 totali, la gara impone almeno due pit stop. Tuttavia, l'elevata usura dell'anteriore sinistra e il graining spingeranno i team verso stint più brevi ed equilibrati (attorno ai 19 giri ciascuno), rendendo la scelta tra doppia Hard e doppia Medium il vero ago della bilancia. Il GP alle 17 live su Sky e in streaming su NOW

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