F1 2026: chi ha chiuso in testa al primo giro non ha mai vinto la gara
C’è una 'maledizione' in questo inizio di stagione in Formula 1: chi ha chiuso in testa al primo giro, non ha mai vinto la gara lunga. È successo in tutti e quattro i Gran Premi svolti finora. E chissà che non possa accadere anche in Canada. Il GP è in diretta alle 22 su Sky e in streaming su NOW
- Leader al primo giro: Charles Leclerc
- Vincitore della gara: George Russell
- Leader al primo giro: Lewis Hamilton
- Vincitore della gara: Kimi Antonelli
- Leader al primo giro: Oscar Piastri
- Vincitore della gara: Kimi Antonelli
- Leader al primo giro: Charles Leclerc
- Vincitore della gara: Kimi Antonelli