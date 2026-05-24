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F1 2026: chi ha chiuso in testa al primo giro non ha mai vinto la gara

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C’è una 'maledizione' in questo inizio di stagione in Formula 1: chi ha chiuso in testa al primo giro, non ha mai vinto la gara lunga. È successo in tutti e quattro i Gran Premi svolti finora. E chissà che non possa accadere anche in Canada. Il GP è in diretta alle 22 su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, LA GRIGLIA DI PARTENZA

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