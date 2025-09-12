F1, distacchi tra primo e secondo nei GP del 2025: Verstappen a Monza +19'' su Norris
A Monza, Max Verstappen ha chiuso con ben 19 secondi di vantaggio su Lando Norris (secondo). Si tratta del distacco più grande tra il primo e il secondo classificato in un GP da inizio stagione. Ricordi gli altri? Eccoli di seguito.
- 1° posto: Lando Norris
- 2° posto: Max Verstappen
- Distacco tra Norris e Verstappen: 0.9 secondi
- 1° posto: Oscar Piastri
- 2° posto: Lando Norris
- Distacco tra Norris e Piastri: 9.8 secondi
- 1° posto: Max Verstappen
- 2° posto: Lando Norris
- Distacco tra Verstappen e Norris: 1.4 secondi
- 1° posto: Oscar Piastri
- 2° posto: George Russell
- Distacco tra Piastri e Verstappen: 15.5 secondi
- 1° posto: Oscar Piastri
- 2° posto: Max Verstappen
- Distacco tra Piastri e Verstappen: 2.8 secondi
- 1° posto: Oscar Piastri
- 2° posto: Lando Norris
- Distacco tra Piastri e Norris: 4.6 secondi
- 1° posto: Max Verstappen
- 2° posto: Lando Norris
- Distacco tra Verstappen e Norris: 6.1 secondi
- 1° posto: Lando Norris
- 2° posto: Charles Leclerc
- Distacco tra Norris e Leclerc: 3.1 secondi
- 1° posto: Oscar Piastri
- 2° posto: Lando Norris
- Distacco tra Piastri e Norris: 2.5 secondi
- 1° posto: George Russell
- 2° posto: Max Verstappen
- Distacco tra Russell e Verstappen: 0.3 secondi
- 1° posto: Lando Norris
- 2° posto: Oscar Piastri
- Distacco tra Norris e Piastri: 2.7 secondi
- 1° posto: Lando Norris
- 2° posto: Oscar Piastri
- Distacco tra Norris e Piastri: 6.8 secondi
- 1° posto: Oscar Piastri
- 2° posto: Lando Norris
- Distacco tra Piastri e Norris: 3.4 secondi
- 1° posto: Lando Norris
- 2° posto: Oscar Piastri
- Distacco tra Norris e Piastri: 0.7 secondi
- 1° posto: Oscar Piastri
- 2° posto: Max Verstappen
- Distacco tra Piastri e Verstappen: 1.3 secondi
- 1° posto: Max Verstappen
- 2° posto: Lando Norris
- Distacco tra Verstappen e Norris: 19.2 secondi