F1, l'imprevedibilità del GP Cina: 4 vincitori diversi nelle ultime 4 edizioni

Dopo l'Australia, la Formula 1 torna subito in pista e lo fa con il Gran Premio della Cina. Una tappa molto imprevedibile: nelle ultime quattro edizioni, infatti, ci sono stati quattro vincitori diversi. Eccoli di seguito. Tutto il fine settimana di Shanghai è live su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

IL CALENDARIO DEL MONDIALE

