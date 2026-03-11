F1, l'imprevedibilità del GP Cina: 4 vincitori diversi nelle ultime 4 edizioni
Dopo l'Australia, la Formula 1 torna subito in pista e lo fa con il Gran Premio della Cina. Una tappa molto imprevedibile: nelle ultime quattro edizioni, infatti, ci sono stati quattro vincitori diversi. Eccoli di seguito. Tutto il fine settimana di Shanghai è live su Sky e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino
- Vincitore: Daniel Ricciardo (Red Bull)
- Vincitore: Lewis Hamilton (Mercedes)
- Vincitore: Max Verstappen (Red Bull)
- Vincitore: Oscar Piastri (McLaren)