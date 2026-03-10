Offerte Sky
F1, i piloti più giovani a punti in un GP: Lindblad è 3°. CLASSIFICA

classifica fotogallery
10 foto
FOTO: @visacashapprb - X

Inizio meraviglioso di Arvid Lindblad. Il 18enne della Racing Bulls, al debutto assoluto in Formula 1, ha chiuso all'ottavo posto nel Gran Premio d'Australia, diventando il terzo pilota più giovane di sempre a conquistare la zona punti. La curiosità? Il podio è composto da tutti piloti attualmente nel Circus. Di seguito la classifica completa. Il Mondiale torna dal 13 al 15 marzo in Cina: tutto live su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

IL CALENDARIO DEL MONDIALE

