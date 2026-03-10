F1, i piloti più giovani a punti in un GP: Lindblad è 3°. CLASSIFICA
Inizio meraviglioso di Arvid Lindblad. Il 18enne della Racing Bulls, al debutto assoluto in Formula 1, ha chiuso all'ottavo posto nel Gran Premio d'Australia, diventando il terzo pilota più giovane di sempre a conquistare la zona punti. La curiosità? Il podio è composto da tutti piloti attualmente nel Circus. Di seguito la classifica completa. Il Mondiale torna dal 13 al 15 marzo in Cina: tutto live su Sky e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino
- Prima volta a punti a: 17 anni, 5 mesi e 27 giorni
- Gara: GP Malesia 2015
- Prima volta a punti a: 18 anni, 6 mesi e 19 giorni
- Gara: GP Australia 2025
- Prima volta a punti a: 18 anni e 7 mesi
- Gara: GP Australia 2026
- Prima volta a punti a: 18 anni, 7 mesi e 13 giorni
- Gara: GP Canada 2017
- Prima volta a punti a: 18 anni, 10 mesi e 1 giorno
- Gara: GP Arabia Saudita 2024
- Prima volta a punti a: 19 anni, 4 mesi e 18 giorni
- Gara: GP Baharain 2019
- Prima volta a punti a: 19 anni, 10 mesi e 18 giorni
- Gara: GP Australia 2014
- Prima volta a punti a: 19 anni, 11 mesi e 14 giorni
- Gara: GP USA 2007
- Prima volta a punti a: 20 anni e 12 giorni
- Gara: GP Malesia 2010
- Prima volta a punti a: 20 anni, 2 mesi e 7 giorni
- Gara: GP Brasile 2000