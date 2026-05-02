F1, GP Miami: i risultati dei top team in Florida
La Formula 1 torna a Miami con il quarto appuntamento della stagione. Dando uno sguardo ai top team, chi ha fatto meglio sul tracciato in Florida? Scopriamolo insieme. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Di Michele Merlino
- Partiamo dal tema più importante: quali sono i team che hanno vinto nelle quattro edizioni finora disputate a Miami? I numeri sono molto chiari e vedono due scuderie protagoniste: la Red Bull (che ha vinto le prime due edizioni con Verstappen) e la McLaren (vincitrice degli ultimi due GP svolti in Florida).
- Quattro GP corsi qui, ma già ben due doppiette registrate. La prima la mise a segno la Red Bull nel 2023, con Max Verstappen che vinse davanti a Sergio Perez. La seconda, invece, è arrivata proprio lo scorso anno con la McLaren: a vincere è stato Oscar Piastri, secondo Lando Norris.
- C'è maggiore varietà, invece, se diamo uno sguardo alle scuderie che sono salite sul podio nel corso di queste quattro stagioni. Red Bull lo ha fatto per ben quattro volte, seguita da Ferrari e McLaren a quota tre. Una sola volta, invece, per Aston Martin (con Fernando Alonso nel 2023) e per Mercedes (con Russell terzo lo scorso anno dietro alle due Papaya).
- C'è un aspetto che non fa sorridere Mercedes, in vista soprattutto della gara di domenica. Quello di Miami è infatti l'unico circuito in calendario in cui la scuderia di Brackley non ha vinto.
- Anche Ferrari non ha mai vinto a Miami. Ma c'è un dato particolare per la scuderia di Maranello, che è infatti l'unico team ad aver monopolizzato la prima fila in qualifica. Per la precisione nel 2022, quando Leclerc si prese la pole position davanti a Sainz, anche se a vincere la gara fu Vertappen (che partì dalla terza posizione).