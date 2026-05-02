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F1, GP Miami: i risultati dei top team in Florida

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La Formula 1 torna a Miami con il quarto appuntamento della stagione. Dando uno sguardo ai top team, chi ha fatto meglio sul tracciato in Florida? Scopriamolo insieme. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Di Michele Merlino

F1, SPRINT RACE GP MIAMI: LA GARA LIVE

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