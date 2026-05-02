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Sprint Shootout 3
  1. 1.L. Norris
  2. 2.A. Antonelli
  3. 3.O. Piastri
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Formula 1 a Miami, la diretta live della Sprint Race

Si assegnano i primi punti del fine settimana i Florida: ora la seconda Sprint Race del Mondiale 2026. Minuto di silenzio per ricordare Alex Zanardi. Alle 22 la qualifica per determinare lo schieramento al via del GP in programma domani: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI - ADDIO ALEX ZANARDI

in evidenza

CLASSIFICA LIVE: NOR, PIA, LEC

LIVE

1:31.8, nuovo giro veloce per Norris: siamo al passaggio 11 di 19 di questa Sprint a Miami

Giro 10 di 19 - Staccata da paura di Verstappen che riprende la sesta posizione su Hamilton. Che bella lotta! 

Verstappen lascia la posizione ad Hamilton: Lewis sesto, max settimo

Giro 9 di 19 - Antonelli passa Russell e riprende il quarto posto

Verstappen dovrà ridare la posizione probabilmente, entrambi i piloti sono andati fuori

Dentro Verstappen! Passa Hamilton e prende il settimo posto!

Giro 8 di 19 - Antonelli non molla Russell! Prova a riprendere la quuarta posizione al compagno di squadra

Dentro Russell! Approfitta della scodata di Antonelli e prende il quarto posto

Giro 7 di 19 - Traverso per Kimi! L'italiamo è quarto tra Leclerc e Russell

Due track limits per Antonelli

Giro 6 di 19 - Leclerc sempre in difesa su Antonelli, non molla la terza posizione

Antonelli ora si riavvicina a Leclerc, mentre le due McLaren vanno in fuga

Giro 5 di 19 - Hamilton (sesto) a ridosso di Russell, mentre Leclerc (terzo) allunga leggermente su Kimi

Giro 4 di 19 - Dietro Albon all'attacco di Lawson per il sedicesimo posto. Non son o partiti Hulkenberg e Lindblad

Russell comincia a 'bissare' alla porta di Kimi per il quarto posto: pressing

Giro 3 di 19 - Partenza davvero fotonica della McLaren, mentre Leclerc deve resistere agli attacchi di Antonelli per il terzo posto

Giro 2 di 19 - Hamilton passa Verstappen dopo il duello rusticano al via: Lewis è sesto

Antonelli ora prova ad attaccare Leclerc che lo aveva passato al via

Giro 1 di 19 - Norris tiene il primo posto con una partenza a fionda ottima anche dell'altra McLaren di Piastri che è seconda. 

PARTENZA - Scatta forte Norris, si pianta un po' Antonelli. Dietro contatto Hamilton-Verstappen?

Allo spegnimento dei semafori il via della Sprint Race a Miami

Ci siamo, macchina in griglia: tutto pronto per la partenza

Caldo infernale a Miami, siamo oltre i 30 °C

VIA AL GIRO DI FORMAZIONE DELLA SPRINT A MIAMI

Le prime due file, mentre resta vuota la 12^ casella per il forfait di Hulkenberg

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Cosa c'è da sapere prima della gara

  • Nome circuito: Miami International Autodrome
  • Dove si trova: Miami, Florida (Usa) - si sviluppa attorno all'Hard Rock Stadium
  • Lunghezza: 5.412 m
  • Curve: 19
  • Giri del GP: 57
  • Giri della Sprint: 19
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IL CIRCUITO - Si trova nell'area adiacente all'Hard Rock Stadium, l'arena dei Dolphins nella NFL. Il tracciato, inaugurato nel 2022, è pronto a ospitare il quarto round del Mondiale 2026. Ecco le sue caratteristiche. Nel primo dei tre weekend "americani" si correrà la seconda Sprint della stagione, dopo quella in Cina

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10' al giro di formazione della Sprint Race a Miami

Minuto di silenzio a Miami per ricordare Alex Zanardi

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Problemi per l'Audi di Hulkenberg: fumata e fiamme dalla sua monoposto, è sttao costretto a scendere dalla macchina durante il riscaldamento

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Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Miami. Dalle 18 seguiremo insieme la seconda Sprint Race della stagione. In tv la diretta è su Sky Sport F1, qui il nostro liveblog con il monitor dei tempi. Mettetevi comodi, in pista vi portiamo noi!

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Le macchine si sistemano in griglia di partenza

Azione in pista a Miami, 27' al via della Sprint Race

I team ricordano così il grande Alex Zanardi

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Briatore a Sky ricorda Zanardi: "E' stato un gladiatore e ci mancherà molto. Strano pensare che non ci sia più perché ogni volta, dopo incidenti e operazioni, era sempre tornato con il suo sorriso."

Alex Zanardì è morto a 59 anni, mondo dello sport in lutto

E' morto Alex Zanardi, aveva 59 anni, nella sua storia sportiva è successo di tutto: dalla Formula 1 ai successi mondiali nella CART americana, fino alle 4 medaglie d'oro paralimpiche. Due gravissimi incidenti: il primo in auto gli costò nel 2001 l'amputazione delle gambe e il secondo nel 2020 in handbike. Mattarella: "Punto di riferimento oltre lo sport". Buonfiglio: "Perdiamo un grande campione e un grande uomo". La Fia: "Simbolo intramontabile di coraggio e determinazione". LA SUA STORIA E LE REAZIONI

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DOMENICALI: "ZANARDI UN'ISPIRAZIONE PER TUTTI" - Il Ceo e presidente di Formula 1 ricorda Alex Zanardi: " Porterò sempre nel mio cuore la sua straordinaria forza. Ha affrontato sfide che avrebbero fermato chiunque, eppure ha continuato a guardare avanti, sempre con un sorriso e una tenace determinazione che ha ispirato tutti noi"

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Zanardi, Senna e l’aneddoto di Leo Turrini: "Quando mi disse, digli di andare più forte"

“La prima cosa che mi è venuta in mente quando è arrivata la notizia, è stata una risata”, spiega Leo Turrini raccontando un aneddoto del 9 maggio 1993. “Eravamo a Barcellona, all’epoca tutte le sere dopo il GP si tornava dall’aeroporto più vicino all’autodromo, a Bologna con Ferrari e Minardi. Salgo sull’aereo, e trovo Alex. Nella gara era capitato che Senna si era lamentato dicendo che Zanardi lo aveva rallentato in un doppiaggio. Andai da lui che si mise a ridere come un ragazzino e disse ‘la prossima volta devi dire al tuo amico Ayrton che deve andare più forte’. Qui c’era tutta la sua guasconeria buona". Guarda il VIDEO

Minuto di silenzio per Zanardi - La F1 ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Alex Zanardi prima della Sprint Race in programma oggi alle 18. Il pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni.

IL CALENDARIO DELLE SPRINT 2026 - Sei anche nella stagione 2026 le gare Sprint nel calendario di Formula 1. Ecco dove si corre in questa stagione la gara sui 100 km

  • Cina (corsa nel weekend 13-15 marzo)
  • Miami (1-3 maggio)
  • Canada (22-24 maggio)
  • Gran Bretagna (3-5 luglio)
  • Olanda (21-23 agosto)
  • Singapore (9-11 ottobre)

IL PUNTEGGIO DELLA SPRINT RACE - Per quanto riguarda l'assegnazione dei punti, questi vengono attribuiti ai primi 8 classificati in questo modo:

  • 1° – 8 punti
  • 2° – 7 punti
  • 3° – 6 punti
  • 4° – 5 punti
  • 5° – 4 punti
  • 6° – 3 punti
  • 7° – 2 punti
  • 8° – 1 punti

LE GOMME PIRELLI - A disposizione delle squadre le tre mescole più morbide della gamma Pirelli: C3, C4 e C5. L’asfalto, rifatto nel 2023, ha un basso grado di rugosità e acquista aderenza nel corso del fine settimana grazie all’evoluzione della pista.

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IL METEO OGGI A MIAMI - Condizioni climatiche calde e asciutte. Le temperature varieranno dai 23,5 °C delle prime ore del mattino fino a un picco di 34 °C durante il giorno

  • Temperatura dell'asfalto che raggiungerà i 52,1 °C.
  • Il vento soffierà a una velocità media di circa 14,4 km/h, con raffiche che potrebbero raggiungere i 46,8 km/h.
  • Non sono previste precipitazioni, quindi la giornata si prospetta serena e soleggiata.
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NOVITA' FERRARI - Con Matteo Bobbi andiamo a vedere cosa ha portato la Scuderia di Maranello in Florida per l'attesa ripartenza del Mondiale di F1. A cominciare dall'ala anteriore.

Ferrari, tutte le novità portate al GP Miami: è quasi una SF-26 'B'

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POLE DELLA SPRINT A NORRIS - Il campione del mondo della McLaren Lando Norris ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami in programma sabato alle ore 18 italiane. Seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli su Merceders davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri ed alla Ferrari di Charles Leclerc, quarta. Quinta la Red Bull di Max Verstappne davanti alla Mercedes di George Russell ed alla Ferrari di Lewis Hamilton, settima.Gli HIGHLIGHTS

PROVE LIBERE A LECLERC - La Ferrari chiude al comando l'unica sessione di libere di Miami: Leclerc primo in 1:29.310. Seconda la Red Bull di Verstappen e terza la McLaren di Piastri. Hamilton quarto e Antonelli quinto. Qui tutti i RISULTATI delle prove libere del venerdì

GP Miami, risultati e tempi delle prove libere negli Usa

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I ritocchi al regolamento: cambiamenti per rendere la guida più 'naturale'

Dopo la sosta forzata con la cancellazione delle gare in Bahrain e Arabia, la F1 riparte. Si ricomincia con Kimi leader, ma anche con nuove regole e nuove sfide. Che cosa cambia rispetto all'ultima gara? Ci sono stati degli accorgimenti a livello regolamentare, si è cercato di limitare situazioni che portavano i piloti a guidare un po' in maniera innaturale. E che poi era quello che non piaceva ai fan. Si tratta di accorgimenti precisi, mirati, vedremo poi la bontà o meno di quanto stabilito

Novità sulle partenza, tutto rimandato al Canada

Erano attese a Miami le novità sulla procedura di partenza in gara, invece è tutto rimandato al GP Canada in programma nel weekend del 24 maggio. Nel VIDEO Mara Sangiorgio ci spiega il perché e tutti dettagli.

Nel weekend statunitense in pista anche la F2: alle 15.55 scatta la Sprint Race

Formula 2, a indiano Maini la pole position di Miami. 5° Minì

Formula 2, a indiano Maini la pole position di Miami. 5° Minì

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Così vi raccontiamo la F1: il nostro team

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Domenica il GP va oltre la bandiera a scacchi: non perdere Race Anatomy

L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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NADAL, QUANDO UNA LEGGENDA INCONTRA LE LEGGENDA... - L'ex tennista spagnolo, leggenda dello sport mondiale, in visita al box della Scuderia in occasione del weekend della F1 a Miami. Gurada il VIDEO

Non peredere la terza puntata di 'Discover Kimi'

Il weekend sarà il momento della terza e ultima puntata di Discover Kimi – Alle origini del nuovo talento italiano della F1, il documentario in tre episodi dedicato alla carriera di Andrea Kimi Antonelli. Il forte legame con la famiglia, il rapporto speciale con Sinner e Verstappen, l’amicizia con Bezzecchi e il mito di Senna. In questo episodio, Antonelli svela le sue passioni e apre le porte di casa sua. Tutti gli episodi disponibili on deman

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Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Sky Sport24 e Skysport.it

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Cosa vedremo oggi in diretta su Sky Sport F1

  • Ore 15.55: F2– Sprint Race
  • Ore 17.15: Paddock Live
  • Ore 18: F1 – Sprint
  • Ore 19: Paddock Live
  • Ore 21.15: Warm Up
  • Ore 21.30: Paddock Live
  • Ore 22: F1 – Qualifiche
  • Ore 23.15: Paddock Live
  • Ore 23.45: Paddock Live Show

Cosa vedremo domani in diretta sul canale 207

  • Ore 18.25: F2 – Feature Race
  • Ore 20.30: Paddock Live
  • Ore 22: F1 - Gara
  • Ore 24: Paddock Live
  • Ore 00.30: Debriefing
  • Ore 1: Notebook
  • Ore 1.15: Race Anatomy

Primi passaggi delle repliche sul canale 207

  • Sprint Race alle 2 e alle 8.30 del 3 maggio
  • Qualifiche alle 3 e alle 7 del 3 maggio
  • GP alle 2.30 e alle 5 del 4 maggio