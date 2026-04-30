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F1 GP Miami, il meteo dal circuito negli Usa: rischio temporali per la gara in Florida

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Si torna a girare dopin un mese di stop, ma la quinta edizione della gara in Florida il meteo potrebbe essere decisamente avverso: domenica previsti temporali. Cosa dicono le previsioni nel dettaglio. Il GP di Miami sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV: IL GP DI MIAMI IN DIRETTA SU SKY

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