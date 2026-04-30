F1 GP Miami, il meteo dal circuito negli Usa: rischio temporali per la gara in Florida
Si torna a girare dopin un mese di stop, ma la quinta edizione della gara in Florida il meteo potrebbe essere decisamente avverso: domenica previsti temporali. Cosa dicono le previsioni nel dettaglio. Il GP di Miami sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Il cielo sereno di questa foto potrebbe lasciar spazio domencia a temporali e fulmini. Le previsioni non escludono infatti un meteo avversao pe ril GP di Miami, che sancisce la ripresa del Mondiale dopo un mese di stop a seguito della cancellazione della gare in Bahrain e Arabia.
- Che tempo farà domenica e per tutto il weekend, lo scopriamo qui nel dettaglio
- La giornata del 1° maggio in pista si preannuncia caratterizzata da condizioni climatiche calde e secche.
- Le temperature diurne dovrebbero raggiungere un picco di 33,6 °C, mentre la temperatura dell'asfalto toccherà i 56,8 °C.
- Il vento soffierà moderato, con una velocità media di 11,2 km/h, mentre l'umidità sarà elevata, ma non sono previste precipitazioni.
- Condizioni climatiche calde e asciutte. Le temperature varieranno dai 23,5 °C delle prime ore del mattino fino a un picco di 34 °C durante il giorno
- Temperatura dell'asfalto che raggiungerà i 52,1 °C.
- Il vento soffierà a una velocità media di circa 14,4 km/h, con raffiche che potrebbero raggiungere i 46,8 km/h.
- Non sono previste precipitazioni, quindi la giornata si prospetta serena e soleggiata.
- Possibili temporali, con percentuale di rovesci al momento piuttosto alta
- Temperatura attorno ai 28 °C
- Vento che soffierà a una velocità media di 11 km/h, con raffiche che potrebbero raggiungere i 20 km/h