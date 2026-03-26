Nonostante le grandi difficoltà di inizio stagione, c'è un dato sul confronto con il compagno di squadra in qualifica che fa sorridere Fernando Alonso. Il pilota dell'Aston Martin si è qualificato per ben 38 volte consecutive (penalità escluse) davanti a Lance Stroll. Nessuno ha fatto meglio di lui contro un compagno di team. Di seguito la classifica completa. Tutto il fine settimana in Giappone live su Sky e in streaming su NOW

di Michele Merlino

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