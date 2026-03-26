F1, le migliori sequenze davanti a un compagno di squadra in qualifica: Alonso primo
Nonostante le grandi difficoltà di inizio stagione, c'è un dato sul confronto con il compagno di squadra in qualifica che fa sorridere Fernando Alonso. Il pilota dell'Aston Martin si è qualificato per ben 38 volte consecutive (penalità escluse) davanti a Lance Stroll. Nessuno ha fatto meglio di lui contro un compagno di team. Di seguito la classifica completa. Tutto il fine settimana in Giappone live su Sky e in streaming su NOW
di Michele Merlino
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Lance Stroll
- Sequenza: 38 GP (Ungheria 2024 - in corso)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Logan Sargeant
- Sequenza: 36 GP (da Bahrain 2023 ad Olanda 2024)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Sergio Perez
- Sequenza: 33 GP (da Monaco 2023 a Baku 2024)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Nicolas Latifi
- Sequenza: 29 GP (da Austria 2020 a Monza 2021)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Eddie Irvine
- Sequenza: 28 GP (da Brasile 1996 ad Austria 1997)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Nelson Piquet Jr
- Sequenza: 26 GP (da Australia 2008 a Germania 2009)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Clay Regazzoni
- Sequenza: 26 GP (Da Monaco 1974 a Lobe 1976)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Stoffel Vandoorne
- Sequenza: 25 GP (da USA 2017 ad Abu Dhabi 2018)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Michele Alboreto
- Sequenza: 24 GP (da Ungheria 1987 ad Australia 1988)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Alexander Albon
- Sequenza: 24 GP (da Singapore 2019 ad Abu Dhabi 2020)