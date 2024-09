A Singapore Sainz taglia un nuovo traguardo della sua carriera in F1: a Marina Bay infatti saranno 200 i Gran Premi a cui ha preso parte nei 10 anni nella classe regina. Tra dei piloti che hanno corso più gare, sorpassa Prost e si porta in 24^ posizione. Il ferrarista non è il solo a raggiungere cifra tonda: per Hamilton sono 350 gare, secondo all time insieme a Raikkonen. Ma chi sono i primi 10? Ecco la classifica...

GP SINGAPORE, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE