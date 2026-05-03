F1, i piloti italiani con più prime file consecutive: c'è anche Antonelli
A Miami Kimi Antonelli ha conquistato la terza pole position consecutiva, centrando la prima fila per il quarto GP di seguito (su quattro qualifiche disputate). Qui i piloti italiani con più prime file consecutive in Formula 1. A causa della minaccia meteo, anticipato l'orario del GP: alle 19 in diretta su Sky e in streaming su NOW
Di Michele Merlino
- Prime file consecutive: 7 (da GP Belgio 1951 a GP Svizzera 1952)
- Prime file consecutive: 7 (da GP Belgio 1952 a GP Argentina 1953)
- Prime file consecutive: 7 (da GP Belgio 1952 a GP Argentina 1953)
- Prime file consecutive: 7 (da GP Olanda 1953 a GP Italia 1953)
- Prime file consecutive: 7 (da GP San Marino 1992 a GP Ungheria 1992)
- Prime file consecutive: 5 (da GP Svizzera 1950 a GP Svizzera 1951)
- Prime file consecutive: 5 (da GP Francia 1951 a GP Spagna 1951)
- Prime file consecutive: 4 (da GP Australia 2026 a GP Miami 2026, in corso)
- Prime file consecutive: 4 (da GP Germania 1953 a GP Argentina 1954)
- Prime file consecutive: 4 (da GP Italia 1954 a GP Monaco 1955)