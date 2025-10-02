Con il podio di Carlos Sainz a Baku, sono ben 19 i piloti di Formula 1 che nel corso di questa stagione hanno chiuso almeno in top 6, ma solo in pochi possono vantare di aver conquistato una vittoria. Di seguito i migliori piazzamenti dei piloti del Circus in questa stagione. La F1 torna a Singapore dal 3 al 5 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING