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F1, Alonso e gli altri papà nella griglia del Mondiale

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Fernando Alonso è l'ultimo in ordine di tempo. In tutto sono quattro i papà nella griglia del Mondiale di Formula 1. Sergio Perez il 'veterano' del gruppo. Il campionato è in Giappone: il weekend del GP Suzuka in diretta su Sky e in streaming su NOW

ALONSO PAPA', ARRIVA CON UN GIORNO DI RITARDO A SUZUKA

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