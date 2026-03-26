F1, Alonso e gli altri papà nella griglia del Mondiale
Fernando Alonso è l'ultimo in ordine di tempo. In tutto sono quattro i papà nella griglia del Mondiale di Formula 1. Sergio Perez il 'veterano' del gruppo. Il campionato è in Giappone: il weekend del GP Suzuka in diretta su Sky e in streaming su NOW
- È il veterano del gruppo dei papà della Formula 1. Ha quattro figli (Sergio Jr., Carlota, José Leonardo e Antonia) avuti con la moglie Carola Martínez.
- Il pilota tedesco ha una figlia di nome Noemi Sky, nata nel 2021 dal matrimonio con Eglė Ruskyte.
- Max e la compagna Kelly Piquet hanno avuto la loro prima figlia, Lily, nel maggio del 2025. Verstappen è anche molto legato a Penelope, la figlia che Kelly ha avuto dalla precedente relazione con Daniil Kvyat.
- L'ultimo papà in ordine di tempo. Lo spagnolo ha saltato gli impegni mediatici del GP del Giappone a Suzuka per assistere alla nascita del suo primo figlio insieme alla compagna Melissa Jiménez.