F1, i piloti con più podi consecutivi in stagione: Verstappen a quota 9
La seconda parte di stagione di Max Verstappen è stata incredibile. Il pilota Red Bull da Monza fino all'ultimo GP corso a Las Vegas è infatti sempre andato a podio, firmando una striscia di 9 gare consecutive nei primi 3. E ora c'è il Qatar: Max parte sesto, ma è l'unico a vantare 4 podi su 4 a Losail… Di seguito i piloti con più podi consecutivi quest'anno. Il GP del Qatar scatta alle 17 live su Sky e in streaming su NOW
- 9 podi consecutivi (dal GP Italia al GP Las Vegas)*
- 6 podi consecutivi (dal GP Australia al GP Monaco)
- 5 podi consecutivi (dal GP Belgio al GP Spagna)
- 3 podi consecutivi (dal GP Canada al GP Barcellona)
- 3 podi consecutivi (dal GP Barcellona al GP Gran Bretagna)