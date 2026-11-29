La seconda parte di stagione di Max Verstappen è stata incredibile. Il pilota Red Bull da Monza fino all'ultimo GP corso a Las Vegas è infatti sempre andato a podio, firmando una striscia di 9 gare consecutive nei primi 3. E ora c'è il Qatar: Max parte sesto, ma è l'unico a vantare 4 podi su 4 a Losail… Di seguito i piloti con più podi consecutivi quest'anno. Il GP del Qatar scatta alle 17 live su Sky e in streaming su NOW

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