La vittoria in Cina sarà indimenticabile per Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes, infatti, in quel di Shanghai ha anche centrato il suo primo hat-trick, rientrando nel club dei piloti che sono riusciti a conquistare pole, giro veloce e vittoria della gara al loro primo successo nel Circus. Ricordi gli altri? Eccoli di seguito. Il weekend del GP Suzuka in diretta su Sky e in streaming su NOW

dati di Michele Merlino

GUIDA TV: IL GP DEL GIAPPONE IN DIRETTA SU SKY