F1, i piloti che hanno realizzato hat-trick alla loro prima vittoria
La vittoria in Cina sarà indimenticabile per Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes, infatti, in quel di Shanghai ha anche centrato il suo primo hat-trick, rientrando nel club dei piloti che sono riusciti a conquistare pole, giro veloce e vittoria della gara al loro primo successo nel Circus. Ricordi gli altri? Eccoli di seguito. Il weekend del GP Suzuka in diretta su Sky e in streaming su NOW
dati di Michele Merlino
- Con il successo in Cina, Kimi Antonelli oltre alla prima vittoria in F1 ha anche realizzato un hat-trick. Per hat-trick si intende un weekend quasi perfetto per un pilota, che corrisponde alla conquista della pole position al sabato, del giro veloce in gara e della vittoria del GP stesso.
- Nazionalità: Italia
- GP vinto: GP Cina 2026
- Nazionalità: Inghilterra
- GP vinto: GP Portogallo 1995
- Nazionalità: Brasile
- GP vinto: GP Portogallo 1985
- Nazionalità: Brasile
- GP vinto: GP Long Beach 1980
- Nazionalità: Austria
- GP vinto: GP Spagna 1974
- Nazionalità: Austria
- GP vinto: GP Usa 1969
- Nazionalità: Stati Uniti
- GP vinto: GP Italia 1960
- Nazionalità: Inghilterra
- GP vinto: GP Inghilterra 1955
- Nazionalità: Stati Uniti
- GP vinto: Indianapolis 1953
- Nazionalità: Argentina
- GP vinto: GP Monaco 1950
- Nazionalità: Italia
- GP vinto: GP Gran Bretagna 1950